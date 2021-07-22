Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде в Токио

Матч прошёл на стадионе «Адзиномото» в Тёфу (Япония) и завершился со счётом 4:1.



Мексиканская сборная вышла вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал нападающий Эрнесто Вега. Спустя семь минут мексиканцы удвоили преимущество усилиями полузащитника Себастьяна Кордовы. На 69-й минуте французский форвард Андре-Пьер Жиньяк отыграл один мяч с пенальти, но спустя 11 минут Мексика вновь увеличила разрыв в счёте до двух мячей благодаря точному удару форварда Уриэля Антуны. На 90-й минуте нападающий Эдуардо Агирре довёл счёт до разгромного.