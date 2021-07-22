Российские гимнасты пропустят церемонию открытия Олимпиады в Токио

«Команда не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады. И это не связано с желанием лишний раз не рисковать здоровьем спортсменов в условиях пандемии. На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия. У нас все в порядке, все спортсмены здоровы и готовы к выступлениям», — сказала Родионенко.