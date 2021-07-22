Без Путина и шоу: что нужно знать о церемонии открытия ОИ-2020
23 июля, в Токио, стартует Олимпиада-2020, которая
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
23 июля, в Токио, стартует Олимпиада-2020, которая
Остались считанные часы до открытия Олимпиады-2020, которая войдет в историю, как самая необычная. Церемония открытия Игр в Токио должна была состояться год назад, но коронавирус нарушил все планы. Мешает он и сейчас — организаторам Олимпийских игр пришлось существенно потратиться, чтобы праздник спорта
Оргкомитет Токио-2020 отказался от дорогого шоу, поскольку перенос Игр обошелся в кругленькую сумму. Лейтмотивом церемонии будет японский колорит, а откроет Олимпиаду император Японии Нарухито.
Некоторые особенности церемонии
Представители оргкомитета Токио-2020 заявили, что на церемонии будут присутствовать 950 человек. Все они — официальные лица, поскольку допуск на трибуны зрителей запрещен. Среди них не будет президента России Владимира Путина и его представителей.
Одним из главных событий церемония открытия Олимпиады, помимо зажжения огня (кто это сделает — неизвестно), является парад спортсменов. Во время него делегации (планируется около 19 тысяч спортсменов) пройдут согласно японской азбуке катакана. Сразу после Греции пойдет сборная беженцев.
Впервые знаменосцами сборных станут два человека: мужчина и женщина. У сборной Олимпийского комитета России флаг понесут Софья Великая и Максим Михайлов. Для обоих Олимпиада в Токио — четвертая по счету.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в параде примет участие от 66 до 80 российских спортсменов. Боксеры пройдут полным составом, волейбольную команду представит лишь знаменосец Михайлов, гимнасты вообще не примут участие в церемонии.
Во время парада сборных будут соблюдаться меры по предотвращению распространения коронавируса: члены делегаций должны быть в масках, в колонне — до шести официальных лиц.
Талисманом Игр в Токио выбрали персонажа по имени Мирайтова — от японских слов «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Талисман выполнен в