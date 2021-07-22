Без Путина и шоу: что нужно знать о церемонии открытия ОИ-2020

Остались считанные часы до открытия Олимпиады-2020, которая войдет в историю, как самая необычная. Церемония открытия Игр в Токио должна была состояться год назад, но коронавирус нарушил все планы. Мешает он и сейчас — организаторам Олимпийских игр пришлось существенно потратиться, чтобы праздник спорта все-таки состоялся. Несмотря на протесты жителей Японии и нестабильную ситуацию с коронавирусом прямо сейчас, Игры пройдут в срок. Церемония открытия Олимпиады-2020 состоится 23 июля, в пятницу.

Кто покажет церемонию открытия?

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Из-за значительной разницы во времени с Японией (+6 часов) в Москве олимпийский турнир каждый день будет начинаться глубоко за полночь. Тем не менее, церемония открытия состоится в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России покажет «Первый канал», в 21:30 на там же состоится повтор записи.

Как пройдет церемония?

Оргкомитет Токио-2020 отказался от дорогого шоу, поскольку перенос Игр обошелся в кругленькую сумму. Лейтмотивом церемонии будет японский колорит, а откроет Олимпиаду император Японии Нарухито.

Некоторые особенности церемонии все-таки просочились в Сеть. Выяснилось, что главной темой торжества будет «Движение вперед», как отсылка к борьбе с ковидом. Глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото также рассказала, что на церемонии открытия будет освещено восстановление Японии после землетрясения 2011 года.

Представители оргкомитета Токио-2020 заявили, что на церемонии будут присутствовать 950 человек. Все они — официальные лица, поскольку допуск на трибуны зрителей запрещен. Среди них не будет президента России Владимира Путина и его представителей.

Как пройдет парад спортсменов?

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Олимпийцы сборной России

Одним из главных событий церемония открытия Олимпиады, помимо зажжения огня (кто это сделает — неизвестно), является парад спортсменов. Во время него делегации (планируется около 19 тысяч спортсменов) пройдут согласно японской азбуке катакана. Сразу после Греции пойдет сборная беженцев.

Впервые знаменосцами сборных станут два человека: мужчина и женщина. У сборной Олимпийского комитета России флаг понесут Софья Великая и Максим Михайлов. Для обоих Олимпиада в Токио — четвертая по счету.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в параде примет участие от 66 до 80 российских спортсменов. Боксеры пройдут полным составом, волейбольную команду представит лишь знаменосец Михайлов, гимнасты вообще не примут участие в церемонии.

Во время парада сборных будут соблюдаться меры по предотвращению распространения коронавируса: члены делегаций должны быть в масках, в колонне — до шести официальных лиц.

Кто станет символом Олимпиады-2020?