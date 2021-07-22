Сборная Аргентины по футболу уступила австралийцам на Олимпиаде в Токио
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу обыграла команду Аргентины в матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Токио.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сборная Австралии по футболу обыграла команду Аргентины в матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Токио.
Встреча группы С, состоявшаяся в Саппоро, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Лаклан Уэльс (14-я минута) и Марко Тильо (80). Полузащитник сборной Аргентины Франсиско Ортега был удален с поля на второй добавленной к первому тайму минуте.
Ранее в этой же группе сборная Испании сыграла вничью с египтянами — 0:0. Австралийцы 25 июля встретятся с испанцами, аргентинцы в этот же день сыграют со сборной Египта.