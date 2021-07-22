Сборная Бразилии обыграла команду Германии в матче олимпийского футбольного турнира

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу со счетом 4:2 победила команду Германии в стартовом матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча группы D прошла в Йокогаме на стадионе «Ниссан».

В составе бразильцев хет-трик оформил Ришарлисон (7-я, 22-я, 30-я минуты), также отличился Паулиньо (90+4). Матеус Кунья не реализовал пенальти (45+1). У команды Германии голы забили Надим Амири (57) и Рангар Ахе (83). На 63-й минуте футболист сборной Германии Максимилиан Арнольд был удален.

Форвард петербургского «Зенита» бразилец Малком вышел на замену на 65-й минуте вместо Клаудиньо, а его соотечественник нападающий московского ЦСКА Бруно Фукс не был включен в заявку. Сборные Бразилии и Германии — финалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, тогда победу в серии послематчевых пенальти одержали бразильцы (счет в основное время 1:1).

Ранее в другом матче группы D сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 переиграла команду Саудовской Аравии.

В группе А мексиканцы со счетом 4:1 разгромили французов, а хозяева Олимпиады команда Японии победила сборную ЮАР (1:0). В группе В новозеландцы обыграли южнокорейцев (1:0), румыны с таким же счетом одолели команду Гондураса. В квартете С сборные Египта и Испании не смогли выявить победителя (0:0), аргентинцы уступили команде Австралии (0:2). Российские футболисты не принимают участия в соревнованиях.