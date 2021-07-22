ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпиады
Специально к летней Олимпиаде ВКонтакте запустила тематическую ленту «Токио-2020» — она объединяет самые яркие и обсуждаемые события соревнований.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Специально к летней Олимпиаде ВКонтакте запустила тематическую ленту «Токио-2020» — она объединяет самые яркие и обсуждаемые события соревнований.
Новая лента поможет пользователям ВКонтакте первыми узнавать о наиболее заметных событиях Олимпийских игр: смотреть видео с лучшими моментами соревнований, быть в курсе свежей аналитики и итогов дня. Благодаря новинке легко знакомиться с мнениями любителей и экспертов, а также медиа и тематических сообществ. Кроме того, прямо из ленты в комментариях можно участвовать в дискуссиях по поводу фаворитов, обсуждать новые мировые рекорды, делиться впечатлениями и прогнозами.
К Олимпиаде ВКонтакте также запустит специальный раздел в
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