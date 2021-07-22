ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпиады

Новая лента поможет пользователям ВКонтакте первыми узнавать о наиболее заметных событиях Олимпийских игр: смотреть видео с лучшими моментами соревнований, быть в курсе свежей аналитики и итогов дня. Благодаря новинке легко знакомиться с мнениями любителей и экспертов, а также медиа и тематических сообществ. Кроме того, прямо из ленты в комментариях можно участвовать в дискуссиях по поводу фаворитов, обсуждать новые мировые рекорды, делиться впечатлениями и прогнозами.

К Олимпиаде ВКонтакте также запустит специальный раздел в мини-приложении «Спорт». Он появится 23 июля сразу после старта соревнований. Здесь пользователи смогут подробнее ознакомиться с итогами медального зачёта и раскладом сил среди сборных, обсудить с единомышленниками самые запоминающиеся моменты в беседах.