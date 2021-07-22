Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на Олимпиаде в Японии.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на Олимпиаде в Японии.
«В последние 15 лет Рафаэль и Роджер принимали участие почти во всех крупных теннисных турнирах. Честно говоря, я испытываю странные ощущения
Напомним,
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.