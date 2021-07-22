Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио

«В последние 15 лет Рафаэль и Роджер принимали участие почти во всех крупных теннисных турнирах. Честно говоря, я испытываю странные ощущения из-за их отсутствия на Олимпиаде. На соревнованиях я привык видеть как минимум одного из них. Но всё равно много хороших игроков примут участие в Олимпийских играх», — сказал Джокович на пресс-конференции.