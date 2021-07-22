МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
Оргкомитет Токио-2020 упражняется в политической географии.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Оргкомитет Токио-2020 упражняется в политической географии.
За день до Олимпийских игр, в которые принято мириться и объявлять прекращение огня, все, разумеется, наоборот. Президента Российской и Европейской (!) федераций тяжелой атлетики Максима Агапитова МОК пытается выдворить с мероприятия
Это уже не первый спорный случай в отношении границ России даже в преддверии нынешней Олимпиады. На изображении эстафеты олимпийского огня Южные Курилы были отнесены к Японии. Собственно, на том же участке карты не отмечены Южная Осетия и Абхазия, и есть еще несколько спорных территорий. Всего в Олимпиаде участвуют 14 территорий без статуса государства, среди которых наиболее спорные, пожалуй, Косово, Палестина и Тайвань.
Схожая ситуация с Крымом произошла в 2014 году перед чемпионатом мира по футболу в России. В проморолике ФИФА территория полуострова была отнесена к России. После претензии Украинской федерации футбола ФИФА извинилась и удалила ролик. Крым стал камнем преткновения и перед недавним футбольным Евро-2020, на котором украинцы выступали в форме с очертаниями контура своей страны, включив в него полуостров.
Именно в футболе проблема Крыма была решена наиболее радикальным образом для России — местные клубы не могут выступать в российских турнирах, для них существует отдельный чемпионат, но доступа к еврокубкам нет. А вот, к примеру, в недавнем Кубке России по фигурному катанию в прошедшем сезоне впервые в истории выступала спортсменка из Крыма Александра Малахова, что
Вполне вероятно, что МОК последует примеру ФИФА.
В то же время в Госдуме РФ отделение Крыма от Украины, разумеется, поддержали:
— Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все, сказал «СЭ» председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев.
В составе сборной России выступает одна спортсменка из Крыма — гребчиха Анастасия Долгова представляет Севастополь. Еще один боксер, Глеб Бакши, выступает за Республику Крым в параллельном зачете. В сборной Украины представителей Крыма, разумеется, нет. Хотя есть спортсмены, родившиеся на полуострове.
Дмитрий Кузнецов