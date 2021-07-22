Летние игры в Токио

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Расписание событий
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
22:48 (мск), источник: ТАСС

Посол Японии пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным заявил, что желает успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в четверг в японском посольстве в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Дипломат подчеркнул, что правительство Японии полно решимости провести Олимпиаду с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией. «Посол Кодзуки заявил, что в качестве посла Японии в России поддерживает спортсменов команды Олимпийского комитета России и надеется на их успех», — говорится в сообщении посольства.

Как указали в диппредставительстве, Матыцин поблагодарил Японию за огромную подготовительную работу, проделанную в беспрецедентно сложных условиях. «Министр подчеркнул, что у России и Японии есть все возможности для наращивания взаимодействия по линии спортивных вузов, осуществления университетских обменов, реализации спортивных волонтерских программ, а также проведения матчей-вызовов по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами», — добавили в посольстве.

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