Посол Японии пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде

Дипломат подчеркнул, что правительство Японии полно решимости провести Олимпиаду с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией. «Посол Кодзуки заявил, что в качестве посла Японии в России поддерживает спортсменов команды Олимпийского комитета России и надеется на их успех», — говорится в сообщении посольства.

Как указали в диппредставительстве, Матыцин поблагодарил Японию за огромную подготовительную работу, проделанную в беспрецедентно сложных условиях. «Министр подчеркнул, что у России и Японии есть все возможности для наращивания взаимодействия по линии спортивных вузов, осуществления университетских обменов, реализации спортивных волонтерских программ, а также проведения матчей-вызовов по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами», — добавили в посольстве.