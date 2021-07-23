«Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
«Лента.ру» разбиралась, у кого из россиян есть реальные шансы завоевать в Японии золото.
«Лента.ру» разбиралась, у кого из россиян есть реальные шансы завоевать в Японии золото.
23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры.
Хотя российские синхронистки этого и не любят, им в первую очередь заранее вешают на шею золото. Ученицы Татьяны Покровской не проигрывают международные старты два десятка лет, поэтому к их триумфам все давно привыкли. В команде шутят, что залог успеха — яркие футболки, которые главный тренер надевает на каждый ответственный старт. Но если серьезно, то преимущество русских русалок действительно видно невооруженным глазом — никто в мире не работает в программах так плотно и не показывает подобной сложности.
К сожалению для России, в синхронном плавании разыгрывается всего два комплекта наград: в дуэте и в группе. От сборной ОКР в дуэте выступят Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, в группе — Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Вероника Калинина будет запасной. Соревнования намечены на 4 и 7 августа.
Спорт — это спорт, и он подчас непредсказуем. Поэтому когда вы говорите «Мы не сомневаемся в вашей победе!» — вы обесцениваете ту работу, те пот, кровь, слезы и лишения, через которые мы проходим, чтобы заработать эти самые медали. И мы никогда не думаем, что едем на соревнования только за золотом, мы всегда едем бороться.
Еще один вид, в котором сборная России является однозначным фаворитом, — художественная гимнастика. Здесь личное золото разыграют сестры Дина и Арина Аверины. Сказать заранее, кто из них окажется на верхней ступени пьедестала, трудно, однако шансы их соперниц точно минимальны. Дина — 13-кратная чемпионка мира, Арина — четырехкратная, и за последние несколько лет на международных стартах они не отдали ни одной победы в многоборье. Хотя в начале июля Арина пропустила Кубок вызова
В групповых упражнениях сборная России не проигрывает Олимпиаду уже 20 лет. В этот раз на ковер выйдут Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Причем в сравнении с прошлыми Играми в составе только два новых имени. Максимова и Татарева выигрывали в Бразилии, а Близнюк и вовсе стоит в основе еще с Лондона-2012. В Японии главными конкурентками российской команды будут хозяйки соревнований и представительницы Болгарии. Однако поводов серьезно беспокоиться на этот счет нет. Соревнования пройдут 7 и 8 августа.
Есть колоссальная ответственность перед страной, и самое главное — перед людьми, которые за нас болеют. Мне присылают отзывы простых людей, и просто стыдно, если мы не сделаем все, что нужно. Есть ли настрой на победу? А у нас другого настроя не бывает. У нас настрой не на победу, а на очень серьезную работу. Работать, работать и работать.
Мужская сборная ОКР будет представлена в Токио фантастическим составом: Даниил Медведев — вторая ракетка мира, Андрей Рублев — седьмая, Карен Хачанов и Аслан Карацев — в топ-25. При этом уже отказались от участия испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, не будет австрийца Доминика Тима и канадца Дениса Шаповалова. Единственное, но, пожалуй, почти непреодолимое препятствие для россиян в этой ситуации — серб Новак Джокович. Он проводит невероятный сезон: догнал Надаля и Федерера по количеству выигранных «Шлемов», а победа в Токио приблизит его к уникальному достижению — «Золотому шлему»: осенью ему останется выиграть лишь US Open.
В женском одиночном разряде сыграет финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова, а также Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Женский тур крайне непредсказуем, так что вряд ли
Хорошие шансы у России в парных разрядах: Рублев и Хачанов играли в финале «Мастерса», Веснина и Кудерметова были финалистками недавнего Уимблдона, а с Карацевым Веснина дошла до финала «Ролан Гаррос». Причем с обоими партнерами Елена сыгралась только в этом сезоне.
30 июля пройдет финал в мужском парном разряде, 31 июля — в женском одиночном, 1 августа — в мужском одиночном и женском парном, а также в миксте.
По решению World Athletics в Токио от России отправились только десять спортсменов. Виной всему допинговый скандал, который продолжается уже несколько лет. Составить заветный список оказалось делом непростым, но во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) постарались сделать так, чтобы главные российские претенденты на медали в него попали.
Однозначно стоит следить за сектором для прыжков в высоту, где на старт выйдет звезда мирового масштаба Мария Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира и обладательница рекордной беспроигрышной серии — фаворитка соревнований. Хотя в начале лета спортсменку беспокоила травма, уже в середине июля Мария победила на международном турнире в Финляндии и успокоила болельщиков: «Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать». Финал назначен на 7 августа.
Высоки шансы на победу и у чемпионки мира Анжелики Сидоровой, которая выступает в прыжках с шестом. В начале июля она стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, уступив американке Кэти Нэйджотт, и теперь попробует взять реванш. Шанс представится ей 5 августа.
Поборется за пьедестал и Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами. Хотя не так давно и в отношении него проводилась антидопинговая проверка, справедливость была вовремя восстановлена, и атлет получил допуск на Игры. Выяснилось, что запрещенное вещество попало в его организм по ошибке, а предназначалось для заболевшего ребенка. Сергей ни разу в карьере не выигрывал Олимпиаду, а теперь в интервью РИА Новости заявил: «Задача номер один — это обязательно золотая медаль». Его старт пройдет тоже 5 августа.
На свои четвертые Игры в карьере едет одна из самых титулованных российских фехтовальщиц последних лет Софья Великая. Саблистка — олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призер 2012 и 2016 годов в личном зачете, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. В Бразилии она уступила в финале соотечественнице Яне Егорян, но Яна в Токио не приехала. Великой между тем 36 лет — уже известно, что эти Игры для нее станут последними.
Кроме того, именно Софья станет знаменосцем на церемонии открытия. Флаг ОКР она пронесет вместе с волейболистом Максимом Михайловым. «Перед Играми в Лондоне, помню, думала: как же выбирают знаменосца, это ведь так сложно! И сейчас, когда мне доверена эта честь, я очень рада и горда, меня это
Помимо Великой, женскую сборную ОКР в фехтовании на саблях представят София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Финал в личном первенстве состоится 26 июля, в команде — 31 июля.
Российские борцы — неизменные фавориты олимпийских турниров, и Игры в Токио не исключение. В вольной борьбе особенное внимание будет приковано к самому титулованному члену команды — олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву, выступающему в весовой категории до 97 килограммов. Кроме него, сборную ОКР представят Заур Угуев (весовая категория до 57 килограммов), Гаджимурад Рашидов (до 65 килограммов), Заурбек Сидаков (до 74 килограммов), Артур Найфонов (до 86 килограммов) и Сергей Козырев (до 125 килограммов).
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Соревнования по борьбе пройдут с 1 по 7 августа.
Российские пловцы в Токио тоже однозначно едут за медалями: об этом говорит статистика последнего чемпионата мира. В Кванджу в 2019 году они завоевали 16 наград, 3 из них были золотыми. Перед Токио сразу пять пловцов — Евгений Рылов, Климент Колесников, Антон Чупков, Владимир Морозов, Мартин Малютин — в числе лидеров мирового рейтинга в личных видах. Высоки шансы и в кролевых эстафетах. Из соперников главную опасность для россиян представляют американцы и британцы.
Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Юлия Ефимова не выступит в любимой дисциплине — 200 метров брассом, однако поплывет стометровку. Интересно последить и за чемпионкой мира Анастасией Фесиковой, которая специализируется на плавании на спине. Кроме того, Александр Кудашев и Вероника Андрусенко — россияне, заподозренные было в нарушении антидопинговых правил, — участие в соревнованиях
Соревнования среди пловцов в Токио пройдут с 25 июля по 5 августа.
На золото в самом престижном виде — личном многоборье — будет претендовать Никита Нагорный. В командном первенстве ему помогут Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Все четверо россиян при этом могут рассчитывать на пьедестал в отдельных видах. У Далалояна, правда, не так давно случилась травма, поэтому на части снарядов соревноваться он не будет. Это для сборной ОКР большая потеря.
Ребята
из-заэтой истории, конечно, еще больше мобилизовались, они очень поддерживают Артура. Он оторвал ахилл прямо перед чемпионатом Европы, и мы подготовили специальные майки со словами поддержки. Вся команда за него очень переживает.
В соревновании среди женщин рассчитывать на командное золото или победу в многоборье не приходится, однако в отдельных видах высоки шансы у лидера команды Ангелины Мельниковой. Точно поборется она, например, на брусьях и бревне. В личном многоборье успехом для Мельниковой станет бронза.
Соревнования пройдут с 26 июля по 1 августа.
В Токио пройдут соревнования по 33 видам спорта, будет разыграно 339 комплектов наград. Президент ОКР Станислав Поздняков в конце июня заявил, что перед российскими спортсменами стоит задача стать третьими в неофициальном медальном зачете. «На прошлых Играх наша команда заняла четвертое место. В Токио мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах», — заметил Поздняков. Реально ли это на самом деле? Учитывая не самые комфортные психологические условия и неполный допуск россиян на соревнования, судить об этом трудно. Остается следить и болеть!
Андрей Стрельцов