Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных

Игры в Токио надолго запомнятся всем участникам, во многом из-за беспрецедентных мер антиковидной безопасности. Кроме понятных тестов и карантина, существуют и не такие очевидные моменты. Например, во время марша на церемонии открытия в колонне могут присутствовать не более шести официальных лиц.

Завтра пройдет церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие. От 66 до 80 участников нашей делегации примут участие в марше. Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие. Глава ОКР Станислав Поздняков

В настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 российских спортсмена. Свое участие в марше уже подтвердили российские боксеры, а вот женская сборная по регби-7 на церемонию может банально опоздать. «Мы в 15:55 (по местному времени) прилетаем в Токио. Будем делать все возможное, чтобы успеть на церемонию. Автобус на церемонию открытия из Олимпийской деревни уедет в 17:40», — рассказал ТАСС генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

Команда гимнастов прилетела в Токио несколько дней назад, но на марше атлетов не будет. «Команда не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады, и это не связано с желанием лишний раз не рисковать здоровьем спортсменов в условиях пандемии, — сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. — На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия. У нас все в порядке, все спортсмены здоровы и готовы к выступлениям».

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Олимпийцы сборной России

Один за всех

Знаменосцами олимпийской команды России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Остальные волейболисты церемонию открытия вынуждены будут пропустить, а вот спортсменки из женской команды на мероприятии появятся.

«Девочки идут, но не все. Некоторые останутся в Олимпийской деревне», — сообщила генеральный менеджер национальной команды Любовь Соколова.

«Игроки мужской сборной не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра, — пояснил ТАСС генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин. — Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями. Но Максим примет участие в церемонии открытия, он ведь знаменосец команды».

Первый матч на турнире сборная России по волейболу проведет 24 июля с командой Аргентины.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск). В прямом эфире ее можно будет увидеть на Первом канале.

41 фотография 41 фотография 41 фотография Олимпийские объекты Токио-2020

Коронавирусная летопись

Несмотря на тщательный контроль здоровья спортсменов, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом в олимпийских сборных. В чешской команде уже шестая потеря — положительный тест выявлен у велогонщика Михала Шлегела. Ранее стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

На карантин из-за коронавируса в четверг отправились два члена сборной Словакии. Еще минус один участник у сборной Нидерландов — коронавирусом заразилась тхэквондистка Ресхми Огинк. Также заразился коронавирусом один из сотрудников нидерландской сборной по гребле. Днем ранее стало известно о положительном тесте у нидерландской скейтбордистки Кэнди Якобс.

Ковид-комиссар олимпийской делегации России, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Артем Крынцилов заверил ТАСС, что врачи ведут постоянный контроль за соблюдением российскими спортсменами противокоронавирусных мер.