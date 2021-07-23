Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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до открытия Олимпиады

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Триатлон
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Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Мужчины
02:30скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
03:00скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
04:00скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
05:00скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
05:30скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
00:32 (мск), источник: ТАСС

Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. До старта Олимпийских игр в Токио остается менее суток — церемония открытия начнется в пятницу в 14:00 мск, мероприятие посетят не более 80 представителей российской делегации. Тем временем в Олимпийской деревне продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом, а сборные — терять спортсменов.

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Источник: Reuters

Игры в Токио надолго запомнятся всем участникам, во многом из-за беспрецедентных мер антиковидной безопасности. Кроме понятных тестов и карантина, существуют и не такие очевидные моменты. Например, во время марша на церемонии открытия в колонне могут присутствовать не более шести официальных лиц.

Завтра пройдет церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие. От 66 до 80 участников нашей делегации примут участие в марше. Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие.
Глава ОКР Станислав Поздняков

В настоящее время в Олимпийской деревне проживают 193 российских спортсмена. Свое участие в марше уже подтвердили российские боксеры, а вот женская сборная по регби-7 на церемонию может банально опоздать. «Мы в 15:55 (по местному времени) прилетаем в Токио. Будем делать все возможное, чтобы успеть на церемонию. Автобус на церемонию открытия из Олимпийской деревни уедет в 17:40», — рассказал ТАСС генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

Команда гимнастов прилетела в Токио несколько дней назад, но на марше атлетов не будет. «Команда не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады, и это не связано с желанием лишний раз не рисковать здоровьем спортсменов в условиях пандемии, — сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. — На следующий день после открытия у нас уже начнутся соревнования, спортивная гимнастика практически всегда открывает Олимпиаду, и на всех прошлых Играх мы тоже пропускали церемонии открытия. У нас все в порядке, все спортсмены здоровы и готовы к выступлениям».

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Олимпийцы сборной России

Один за всех

Знаменосцами олимпийской команды России станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Остальные волейболисты церемонию открытия вынуждены будут пропустить, а вот спортсменки из женской команды на мероприятии появятся.

«Девочки идут, но не все. Некоторые останутся в Олимпийской деревне», — сообщила генеральный менеджер национальной команды Любовь Соколова.

«Игроки мужской сборной не примут участия в церемонии открытия, поскольку на следующий день игра, — пояснил ТАСС генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин. — Административный состав тоже не пойдет в связи с коронавирусными ограничениями. Но Максим примет участие в церемонии открытия, он ведь знаменосец команды».

Первый матч на турнире сборная России по волейболу проведет 24 июля с командой Аргентины.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск). В прямом эфире ее можно будет увидеть на Первом канале.

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Олимпийские объекты Токио-2020

Коронавирусная летопись

Несмотря на тщательный контроль здоровья спортсменов, продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом в олимпийских сборных. В чешской команде уже шестая потеря — положительный тест выявлен у велогонщика Михала Шлегела. Ранее стало известно, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

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На карантин из-за коронавируса в четверг отправились два члена сборной Словакии. Еще минус один участник у сборной Нидерландов — коронавирусом заразилась тхэквондистка Ресхми Огинк. Также заразился коронавирусом один из сотрудников нидерландской сборной по гребле. Днем ранее стало известно о положительном тесте у нидерландской скейтбордистки Кэнди Якобс.

Ковид-комиссар олимпийской делегации России, врач центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Артем Крынцилов заверил ТАСС, что врачи ведут постоянный контроль за соблюдением российскими спортсменами противокоронавирусных мер.

«Вновь прибывшие участники российской делегации сдают один экспресс ПЦР-тест в медицинском штабе ФМБА в Олимпийской деревне, — сказал Крынцилов. — Те, кто находятся в Токио уже какое-то время, сдают тесты каждый день — один раз в сутки слюну на антиген к коронавирусу. На данный момент у нашей делегации все тесты отрицательные. Для поддержания инфекционной безопасности мы ведем постоянный контроль соблюдения противоэпидемических мер».

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