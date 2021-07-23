Космонавты с борта МКС поддержали олимпийскую сборную России

Церемония открытия Игр пройдет 23 июля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что численность российской делегации на церемонии составит от 66 до 80 участников.
«Вместе с миллионами ваших фанатов, друзей, любителей спорта, невзирая на флаги и атрибуты, мы будем верить в ваши силы, волю и в то, что никто и ничто вас не остановит на пути к олимпийским наградам. А самая большая награда — это любовь и уважение соотечественников», — сказал в видообращении Новицкий.
По словам Дуброва, Олимпиада станет особым испытанием для всех спортсменов, а для представителей нашей страны — в первую очередь. Космонавт заверил, что флаг и гимн Родины всегда будут в сердцах российских спортсменов — и когда они будет идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда будут стоять на подиуме.
«Мы гордимся, вы лучшие, мы с вами… Удачи, мы болеем за вас!», — сказали два космонавта хором.