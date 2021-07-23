Вперед, Россия! Банзай, Токио!

Мы ждали этого момента целый год — с надеждой и страхом. Потому что полная отмена Игр-2020 означала бы капитуляцию олимпийского движения перед коронавирусным мраком. А проведение мирового глобального мероприятия в разгар пандемии влечет такие риски, что даже думать о них страшно. Тот факт, что токийская Олимпиада все-таки начинается, уже само по себе победа, независимо от того, кто вы­играет и кто проиграет в ближайшие 16 дней.