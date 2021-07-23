Вперед, Россия! Банзай, Токио!
Сегодня в столице Японии пройдет церемония открытия Олимпиады, которая точно станет эпохальной.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Сегодня в столице Японии пройдет церемония открытия Олимпиады, которая точно станет эпохальной.
Мы ждали этого момента целый год — с надеждой и страхом. Потому что полная отмена Игр-2020 означала бы капитуляцию олимпийского движения перед коронавирусным мраком. А проведение мирового глобального мероприятия в разгар пандемии влечет такие риски, что даже думать о них страшно. Тот факт, что токийская Олимпиада
Наша сборная несет на себе двойной груз — на ковидные ограничения накладываются антидопинговые санкции, временно лишившие нас флага и гимна. Но, с другой стороны, преодоление преград — ключевой момент в профессии спортсмена. Да, сейчас эти преграды вышли на новый уровень, но это делает битву только более увлекательной. И сейчас нас гарантированно ждут события, о которых будут помнить очень долго.
Олег Шамонаев