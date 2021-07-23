«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Мужчины
02:30скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
03:00скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
04:00скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
05:00скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
05:30скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
01:32 (мск), источник: Sport24

«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ

Самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников отреагировал на жалобы российских спортсменов на слишком жесткие правила проживания в олимпийской деревне в Токио.

Наверх
Источник: instagram.com/yevgenykafelnikov

— Как относитесь к спортсменам, которые жалуются на жесткие правила жизни в Олимпийской деревне?

— А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто все и идет нормальная, полноценная жизнь. Сейчас хозяева ввели некие ограничения, с этим нужно мириться. Поймите, мы больше не находимся в условиях, которые были до пандемии, все изменилось. Поэтому выберите для себя, чего вы хотите — выступать или комфортно жить.

— Стоило ли вообще рисковать и проводить Олимпийские игры в таких условиях?

— Да, болельщиков не будет, но, в конце концов, Олимпиада организовывается для самих спортсменов. Если люди не ценят это, грош им цена. Вы сами видите, какая ситуация с коронавирусом сложилась во всем мире, и организаторы не должны выслушивать претензии. Не нравится — езжайте домой, — цитирует Кафельникова RT.

 Жена экс-вратаря сборной России выложила пикантные фото: «Сегодня первый раз сделала дико откровенную съемку»
Мужскую привычку, которая бесит 91% девушек, раскрыла жена известного хоккеиста: «Накипело! Хочется блевать!»
Главные темы
COVID продолжает корректировать составы олимпийских сборных
Месси, Неймар и другие звезды футбола не сыграют на ОИ. Почему?
Без Путина и шоу: что нужно знать о церемонии открытия ОИ-2020
МОК отделил Крым от Украины
Уже не отменят. Олимпийские игры в Токио выжили в условиях пандемии
Сегодня в Токио открывается Летняя Олимпиада
Спортсменка-трансгендер не появилась на официальной тренировке
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Бразилии обыграла команду Германии в матче олимпийского футбольного турнира
Сборная Аргентины по футболу уступила австралийцам на Олимпиаде в Токио
МОК изменил позицию по поводу фотографий акций BLM
ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпиады
46-летняя гимнастка Чусовитина объявила, что Олимпиада в Токио станет для нее последней
Российские гимнасты пропустят церемонию открытия Олимпиады в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Олимпийские кольца в ночной Йокогаме
Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде в Токио
Даниель Себальос получил жуткую травму на Олимпийских играх
Испания не сумела одолеть Египет в матче олимпийского футбольного турнира
Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы, кто может стать призером Игр в Токио-2020
Определились соперники россиян в дзюдо на Олимпиаде
Белорусские теннисисты провели первые тренировки на олимпийских кортах Токио
Премьер-министр Японии: церемония открытия Игр в Токио должна пройти по плану
В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Хоркина: Россия едет на ОИ в нейтральном статусе — куда это годится? Выдумали мельдоний
Олимпиада-2020. Жеребьевка. Соболенко встретится с Линетт, Ивашко сыграет с Монфисом, Герасимов против Симона
Аналитики «Gracenote» сулят белорусам в Токио 35-е место в медальном зачете с девятью наградами, из которых три золотые
Четыре футболиста РПЛ попали на Олимпиаду. Кто из них вернётся в Россию с медалью?
Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио
Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев
Рублёв стартует на Олимпиаде с игры с японцем Нисикори, Медведев — с казахстанцем Бубликом
Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио под предлогом риска спортсменов заразиться COVID-19
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за насмешек над Холокостом в 1998-м
Владимир Познер: Олимпиада в Токио кажется далёкой или даже ненужной
Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио
8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх
Поздняков: Мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Карен Хачанов: Всегда хотел поехать на Олимпийские игры и представить нашу страну
Звёзды тенниса опять проигнорировали Олимпиаду. Они что, особенные?
Опрос ВЦИОМ показал, что россиян не интересует Олимпиада в Токио
Болт жалуется, что новые спринтеры ускорились за счет особых шиповок. Достижения ямайца побьют в Токио?
Глава WADA считает, что эпопея с допингом в России закончилась
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь