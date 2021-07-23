«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ

— Как относитесь к спортсменам, которые жалуются на жесткие правила жизни в Олимпийской деревне?

— А чего они ждали? Тогда МОК нужно было отдать Игры США, где уже открыто все и идет нормальная, полноценная жизнь. Сейчас хозяева ввели некие ограничения, с этим нужно мириться. Поймите, мы больше не находимся в условиях, которые были до пандемии, все изменилось. Поэтому выберите для себя, чего вы хотите — выступать или комфортно жить.

— Стоило ли вообще рисковать и проводить Олимпийские игры в таких условиях?