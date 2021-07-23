На Играх в Токио обновлен 1-й олимпийский рекорд в стрельбе из лука, лучшая из россиянок — 8-я в квалификации
На Олимпийских играх в Токио завершились квалификационные соревнования в личном зачете у женщин по стрельбе из лука.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
На Олимпийских играх в Токио завершились квалификационные соревнования в личном зачете у женщин по стрельбе из лука.
Лучшей стала представительница Юной Кореи Ан Сан — она выиграла квалификацию с новым олимпийским рекордом (680 баллов). Предыдущий рекорд был установлен украинкой Линой Герасименко в 1996 году.
Второе и третье места квалификации также заняли кореянки — Чан Минхе (677) и Кан Чхэ Ен (675) соответственно. Лучшей из россиянок стала Ксения Перова, показавшая 8-й результат (664). Елена Осипова стала 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В командном первенстве сборная России заняла 6-ю позицию в квалификации с 1945 очками.
В 1/32 финала Перова сразится с Элис Ингли (Австралия), Осипова встретится с Сякиерой Машайих (Малайзия), Гомбоева — с голландской Габриэлой Шлессер. Встречи пройдут 25 июля.