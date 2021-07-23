Первые ужасы Олимпиады в Токио: российская лучница упала и потеряла сознание. Видео
Следом плохо стало одному из работников.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Следом плохо стало одному из работников.
Первые соревнования с участием россиян начались еще до церемонии открытия Олимпиады. В пятницу на токийских аренах прошли квалификации в гребле и стрельбе из лука. Прошли не без неприятных ситуаций — российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо.
Как рассказал тренер сборной Сергей Попов, Гомбоева потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.
«Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре (температура воздуха в Токио превышает 30 градусов, — Sport24). Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — цитирует Попова
Также подробностями инцидента поделилась другая участница команды Ксения Перова.
«Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что
Позже Ксения заверила, что со спортсменкой все хорошо.
«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю».
А примерно через полчаса после инцидента с Гомбоевой стало плохо одному из местных работников, по всей видимости, волонтеру. Об этом в своем
Токийская жара беспокоила участников еще во время другого крупного спортивного события мирового масштаба — Кубка мира по регби — 2019. Но тот турнир проходил с 20 сентября по 2 ноября. А, значит, на Олимпиаде вопрос может стать еще актуальнее. Не случайно всем участникам Игр и журналистам выдают специальные таблетки, которые помогают лучше справляться с высокими температурами.
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