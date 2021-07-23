Летние игры в Токио

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Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
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08:17 (мск), источник: Sport24

Первые ужасы Олимпиады в Токио: российская лучница упала и потеряла сознание. Видео

Следом плохо стало одному из работников.

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Источник: РИА "Новости"

Первые соревнования с участием россиян начались еще до церемонии открытия Олимпиады. В пятницу на токийских аренах прошли квалификации в гребле и стрельбе из лука. Прошли не без неприятных ситуаций — российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо.

Как рассказал тренер сборной Сергей Попов, Гомбоева потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

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«Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре (температура воздуха в Токио превышает 30 градусов, — Sport24). Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — цитирует Попова пресс-служба ОКР.

Также подробностями инцидента поделилась другая участница команды Ксения Перова.

«Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук, и пойдем искать Свету», — сказала Перова.

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Позже Ксения заверила, что со спортсменкой все хорошо.

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю».

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А примерно через полчаса после инцидента с Гомбоевой стало плохо одному из местных работников, по всей видимости, волонтеру. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владислав Жуков.

Токийская жара беспокоила участников еще во время другого крупного спортивного события мирового масштаба — Кубка мира по регби — 2019. Но тот турнир проходил с 20 сентября по 2 ноября. А, значит, на Олимпиаде вопрос может стать еще актуальнее. Не случайно всем участникам Игр и журналистам выдают специальные таблетки, которые помогают лучше справляться с высокими температурами.

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