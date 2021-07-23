Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит
Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе квалификации на Олимпийских играх в Токио, рассказала о самочувствии.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе квалификации на Олимпийских играх в Токио, рассказала о самочувствии.
«На время Олимпийских игр я перестала вести свою страничку, но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» — написала Гомбоева в своём «инстаграме».
В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.