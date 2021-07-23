Дмитрия Губерниева возмутило поведение олимпийцев, которые отказывают в интервью в Токио
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал гневный пост в своём
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал гневный пост в своём
«Очень досадно слышать нашим корреспондентам в Токио, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы! Олимпийцы не понимают: Игры — их единственный шанс заявить о себе! Показать себя людям! Не понимают важности момента! После старта ведь не все первыми к финишу придут! А вот сильные пловцы — молодцы! Поэтому их любят и многие знают в лицо!», — написал Губерниев в своём
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.