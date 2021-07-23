Дмитрия Губерниева возмутило поведение олимпийцев, которые отказывают в интервью в Токио

«Очень досадно слышать нашим корреспондентам в Токио, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы! Олимпийцы не понимают: Игры — их единственный шанс заявить о себе! Показать себя людям! Не понимают важности момента! После старта ведь не все первыми к финишу придут! А вот сильные пловцы — молодцы! Поэтому их любят и многие знают в лицо!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.