Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио

Решение о том, что на церемонии открытия в каждой команде флаг будут нести мужчина и женщина, принял исполком Международного олимпийского комитета еще в марте 2020 года, чтобы обеспечить на олимпиадах гендерное равенство.
«Ответственность ощущается перед открытием Игр. Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, приятно, почетно и ответственно», — сказал Никита Цмыг. Анна Марусова высказала пожелание, чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще.
Никита Цмыг — мастер спорта международного класса, серебряный призер Европейских игр 2015 года в Баку. Он является чемпионом Беларуси на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м в плавании на спине, принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Анна Марусова (Карасева) также мастер спорта международного класса. Она становилась призером чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр в Баку и Минске, участвовала в Олимпиаде-2000 в Сиднее.
Торжественная церемония открытия начнется в 14.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 5».
Капитаном олимпийской сборной Беларуси будет прославленный метатель молота Иван Тихон. В Токио Беларусь представят 108 атлетов, которые поспорят за олимпийские награды в 20 видах спорта.