Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
13:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?

Глава Всемирного антидопингового агентства считает, что у сборной России недостаточно отобрать гимн и флаг.

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Источник: РИА "Новости"
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Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России

В день открытия Олимпийских игр в Токио руководство Всемирного антидопингового агентство дало пресс-конференцию, на которой затронуло несколько острых моментов, касающихся взаимоотношений ВАДА и России, а также антидопинговых санкций против нашей страны. В частности, глава организации поляк Витольд Банька подчеркнул, что разочарован тем фактом, что нашей команде на Играх-2020 разрешено выступать в форме, выполненной в цветах российского флага.

Ранее критики России говорили, что это нивелирует запрет на российский гимн и флаг, действующий во время олимпийских стартов.

В Пхенчхане было намного жестче

Напомню, что санкции в отношении России были объявлены Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года. Причиной стали якобы имевшие место манипуляции с электронной базой данных Московской лаборатории (LIMS), в которой мог содержаться «компромат» на некоторых звезд российского спорта. Санкции включали в себя двухлетний запрет на российский флаг и гимн на крупнейших соревнованиях (на двух Олимпиадах и чемпионатах мира по всем видам спорта), а также отказ от проведения в России крупных международных стартов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и ВАДА признали вердикт CAS, отказавшись от подачи апелляций. Однако самые радикальные борцы за чистый спорт продолжали жаловаться, что санкции слишком мягкие и не отражают глубину проступков России перед мировым спортивным сообществом.

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Санкции за базу LIMS действительно не такие безумные, как на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (напомню, что тогда нас наказывали за рассказ информатора Григория Родченкова о нарушениях в Сочи-2014). Два с половиной года назад МОК даже выпустил специальную методичку, в которой перечислялось, что можно, а что нельзя нашим спортсменам на олимпийских объектах. Нельзя было даже приближаться к российскому флагу, носить что-либо в бело-сине-красной гамме и петь гимн в собственной комнате в олимпийской деревне. Форма наших спортсменов была выполнена в серых тонах, и они официально назывались «нейтральными атлетами из России». Впрочем, антидопинговые радикалы критиковали и санкции образца 2018 года, выступая за полный запрет на выступление россиян.

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Сейчас наша сборная не является нейтральной, а именуется «командой ROC» (Олимпийского комитета России, но расшифровывать эту аббревиатуру нельзя). Мы выступаем под белым флагом с эмблемой ОКР (на которой присутствует триколор) и вместо гимна используем фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского (предложенная на данную роль «Катюша» была отвергнута как «слишком русская). При этом российские цвета в форме разрешены и пользоваться российскими флагами и другими госсимволами вне олимпийских объектов, а также на трибунах можно без ограничений. Это на вчерашней пресс-конференции специально подчеркивал глава ОКР Станислав Поздняков.

Не должно быть никакого вмешательства

Нынешний вариант санкций борцы за чистый спорт называли «профанацией». Нечто похожее сейчас сказал и глава ВАДА Витольд Банька:

— Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкций с четырех до двух лет и разрешил выступать в цветах российского флага на форме. Мы считали, что у России на Олимпиаде должен был быть нейтральный статус.

Также Банька в интервью «РИА Новости» объяснил, что нужно для того, чтобы агентство наконец признало РУСАДА, которое дисквалифицировано с 2015 года (если не считать небольшого промежутка в 2018-м).

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— Ключевых моментов в дорожной карте по восстановлению довольно много, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей, — подчеркнул глава ВАДА. — Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждем от российских властей и от РУСАДА.

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли также был вынужден объясняться в связи с тем, что наша страна продолжает проводить крупные международные соревнования, несмотря на все санкции.

— Есть формулировки в решении CAS, позволявшие проводить турниры, которые уже получила Россия, — отметил Ниггли. — Мы следим за ситуацией, но так как срок сократили до двух лет, понятно, что многие турниры уже было не отнять. Тем более в ситуации с COVID-19 международным федерациям было сложно найти замену. Мы понимаем, что было просто невозможно лишить Россию некоторых турниров на законных основаниях.

Мы закончили некую эпопею

ВАДА пыталось не пустить на Олимпиаду российских спортсменов, фигурирующих в базе данных LIMS. Но отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева закончилось тем, что CAS отметил это решение.

— Мое главное правило как президента ВАДА в том, что я не комментирую каждый отдельный случай, поэтому не хотел бы распространяться по каждому конкретному решению, это не в моих правилах, — сказал на это Банька. — Я уважаю работу CAS. Если говорить о нашем взаимодействии с ним, то мы — следователи, а они — судьи. Мы принимаем окончательные решения CAS. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях из LIMS, потенциальных допинг-кейсах. Федерации их анализируют, после чего смогут принять решения в отношении атлетов, чьи имена приводятся в этих данных.

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Ранее в интервью Rzeczpospolita топ-менеджер из Польши отметил, что ситуация с борьбой допингом в России в целом улучшилась.

— Ситуация в самой России изменилась, — отметил глава ВАДА. — Конечно, там все еще есть спортсмены, использующие допинг, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта. Русские были наказаны, мы закончили некую эпопею. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев.

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Также руководитель Всемирного агентства в очередной раз выразил недовольство тем, что профессиональные спортивные лиги в США до сих пор не подписали Кодекс ВАДА и живут по собственным антидопинговым правилам, порой очень либеральными. При этом американцы жестко критикуют Всемирное агентство и пообещали вдвое сократить свой взнос в бюджет этой организации, если оно не проведет срочные реформы.

Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных американских лигах, не следуют кодексу ВАДА. Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США.
Витольд Банька
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)
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