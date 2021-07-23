ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Глава Всемирного антидопингового агентства считает, что у сборной России недостаточно отобрать гимн и флаг.
Глава Всемирного антидопингового агентства считает, что у сборной России недостаточно отобрать гимн и флаг.
В день открытия Олимпийских игр в Токио руководство Всемирного антидопингового агентство дало
Ранее критики России говорили, что это нивелирует запрет на российский гимн и флаг, действующий во время олимпийских стартов.
Напомню, что санкции в отношении России были объявлены Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года. Причиной стали якобы имевшие место манипуляции с электронной базой данных Московской лаборатории (LIMS), в которой мог содержаться «компромат» на некоторых звезд российского спорта. Санкции включали в себя двухлетний запрет на российский флаг и гимн на крупнейших соревнованиях (на двух Олимпиадах и чемпионатах мира по всем видам спорта), а также отказ от проведения в России крупных международных стартов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и ВАДА признали вердикт CAS, отказавшись от подачи апелляций. Однако самые радикальные борцы за чистый спорт продолжали жаловаться, что санкции слишком мягкие и не отражают глубину проступков России перед мировым спортивным сообществом.
Санкции за базу LIMS действительно не такие безумные, как на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (напомню, что тогда нас наказывали за рассказ информатора Григория Родченкова о нарушениях в Сочи-2014). Два с половиной года назад МОК даже выпустил специальную методичку, в которой перечислялось, что можно, а что нельзя нашим спортсменам на олимпийских объектах. Нельзя было даже приближаться к российскому флагу, носить
Сейчас наша сборная не является нейтральной, а именуется «командой ROC» (Олимпийского комитета России, но расшифровывать эту аббревиатуру нельзя). Мы выступаем под белым флагом с эмблемой ОКР (на которой присутствует триколор) и вместо гимна используем фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского (предложенная на данную роль «Катюша» была отвергнута как «слишком русская). При этом российские цвета в форме разрешены и пользоваться российскими флагами и другими госсимволами вне олимпийских объектов, а также на трибунах можно без ограничений. Это на вчерашней
Нынешний вариант санкций борцы за чистый спорт называли «профанацией». Нечто похожее сейчас сказал и глава ВАДА Витольд Банька:
— Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкций с четырех до двух лет и разрешил выступать в цветах российского флага на форме. Мы считали, что у России на Олимпиаде должен был быть нейтральный статус.
Также Банька в интервью «РИА Новости» объяснил, что нужно для того, чтобы агентство наконец признало РУСАДА, которое дисквалифицировано с 2015 года (если не считать небольшого промежутка в 2018-м).
— Ключевых моментов в дорожной карте по восстановлению довольно много, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей, — подчеркнул глава ВАДА. — Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждем от российских властей и от РУСАДА.
— Есть формулировки в решении CAS, позволявшие проводить турниры, которые уже получила Россия, — отметил Ниггли. — Мы следим за ситуацией, но так как срок сократили до двух лет, понятно, что многие турниры уже было не отнять. Тем более в ситуации с COVID-19 международным федерациям было сложно найти замену. Мы понимаем, что было просто невозможно лишить Россию некоторых турниров на законных основаниях.
ВАДА пыталось не пустить на Олимпиаду российских спортсменов, фигурирующих в базе данных LIMS. Но отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева закончилось тем, что CAS отметил это решение.
— Мое главное правило как президента ВАДА в том, что я не комментирую каждый отдельный случай, поэтому не хотел бы распространяться по каждому конкретному решению, это не в моих правилах, — сказал на это Банька. — Я уважаю работу CAS. Если говорить о нашем взаимодействии с ним, то мы — следователи, а они — судьи. Мы принимаем окончательные решения CAS. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях из LIMS, потенциальных
Ранее в интервью Rzeczpospolita
— Ситуация в самой России изменилась, — отметил глава ВАДА. — Конечно, там все еще есть спортсмены, использующие допинг, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая
Также руководитель Всемирного агентства в очередной раз выразил недовольство тем, что профессиональные спортивные лиги в США до сих пор не подписали Кодекс ВАДА и живут по собственным антидопинговым правилам, порой очень либеральными. При этом американцы жестко критикуют Всемирное агентство и пообещали вдвое сократить свой взнос в бюджет этой организации, если оно не проведет срочные реформы.
Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных американских лигах, не следуют кодексу ВАДА. Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США.