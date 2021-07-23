Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция
23 июля пройдет церемония Открытия Олимпийских игр в Токио.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
23 июля пройдет церемония Открытия Олимпийских игр в Токио.
08:04 мск
Пять лет назад на церемонии открытия было красиво!
07:53 мск
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька расстроен, что российским спортсменам разрешили на Олимпийских играх в Токио выступать в форме с флагом страны.
«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия спортивного арбитражного суда (CAS). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», — цитирует ТАСС Баньку.
Напомним, в конце прошлого года CAS вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Однако CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.
07:26 мск
Завершился последний этап эстафеты олимпийского огня Игр в Токио.
Эстафета началась 25 мая. В Токио забег проходил в закрытом режиме без зрителей
Пока организаторы не раскрывают, кто именно поднесет факел к чаше на стадионе во время открытия Олимпиады.
01:15 мск
Сегодня в столице Японии пройдет церемония открытия Олимпиады, которая точно станет эпохальной.
Мы ждали этого момента целый год — с надеждой и страхом. Потому что полная отмена Игр-2020 означала бы капитуляцию олимпийского движения перед коронавирусным мраком. А проведение мирового глобального мероприятия в разгар пандемии влечет такие риски, что даже думать о них страшно. Тот факт, что токийская Олимпиада
Наша сборная несет на себе двойной груз — на ковидные ограничения накладываются антидопинговые санкции, временно лишившие нас флага и гимна. Но, с другой стороны, преодоление преград — ключевой момент в профессии спортсмена. Да, сейчас эти преграды вышли на новый уровень, но это делает битву только более увлекательной. И сейчас нас гарантированно ждут события, о которых будут помнить очень долго.