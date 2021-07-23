Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

08:04 мск

Пять лет назад на церемонии открытия было красиво!

07:53 мск

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька расстроен, что российским спортсменам разрешили на Олимпийских играх в Токио выступать в форме с флагом страны.

«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия спортивного арбитражного суда (CAS). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», — цитирует ТАСС Баньку.

Напомним, в конце прошлого года CAS вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Однако CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.

07:26 мск

Завершился последний этап эстафеты олимпийского огня Игр в Токио.

Эстафета началась 25 мая. В Токио забег проходил в закрытом режиме без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Исключение составили отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в столичную префектуру. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

Пока организаторы не раскрывают, кто именно поднесет факел к чаше на стадионе во время открытия Олимпиады.

01:15 мск

Сегодня в столице Японии пройдет церемония открытия Олимпиады, которая точно станет эпохальной.

Мы ждали этого момента целый год — с надеждой и страхом. Потому что полная отмена Игр-2020 означала бы капитуляцию олимпийского движения перед коронавирусным мраком. А проведение мирового глобального мероприятия в разгар пандемии влечет такие риски, что даже думать о них страшно. Тот факт, что токийская Олимпиада все-таки начинается, уже само по себе победа, независимо от того, кто вы­играет и кто проиграет в ближайшие 16 дней.