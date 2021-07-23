В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио

В ОК сегодня появились тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

К старту Олимпиады Одноклассники запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток.