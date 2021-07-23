В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Велоспорт - Трек
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Водное поло
Волейбол
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Настольный теннис
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
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Синхронное плавание
Современное пятиборье
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Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио

Пользователи Одноклассников во время летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать команду Олимпийского комитета России с помощью тематических рамок, а также следить за соревнованиями во всех видах спорта в специальной ленте новостей «Олимпиада».

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Источник: AFP 2021

В ОК сегодня появились тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

К старту Олимпиады Одноклассники запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток.

Кроме того, в ОК пройдет флешмоб #Олимпиада: с помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, что для них Олимпиада — настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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