Россия сразится с Украиной в первом матче в женских командных соревнованиях лучниц на ОИ

Напомним, в квалификации на Олимпийских играх в Токио Ксения Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651), Светлана Гомбоева — 45-й (630). В командном зачёте сборная России заняла шестую позицию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.