Организаторы Олимпийских игр позорно вернули Крым Украине. Неужели испугались угроз?
Украинцы после изменений ликуют и требуют денег за моральные страдания.
Украинцы после изменений ликуют и требуют денег за моральные страдания.
Странно, что среди олимпийских видов спорта до сих пор нет переобувания в воздухе. По крайне мере, организаторы Олимпиады в Токио овладели этим искусством в совершенстве. Ещё недавно на официальном сайте Игр красовалась карта, где Крым был обозначен как территория России, а уже сейчас полуостров отображается как часть Украины.
Так что же заставило МОК стыдливо сдать назад и изменить границы? Неужели испугались бойкота сборной Украины? Или приказ перекрасить карту пришёл от более богатых и влиятельных западных стран?
На Олимпиаде-2020 в Токио скандалы гремят один за другим. И многие, увы, связаны не со спортом, а с политикой. На официальном сайте Игр Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между Украиной и Крымом была проведена линия границы. Напомним, что в 2014 году Крым вышел из состава Украины и присоединился к России в результате референдума. При этом большинство стран мира официально эту территорию российской не признают.
Учитывая накал страстей между соседними странами, скандал
«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — объяснили своё решение организаторы.
Тут надо понимать, что вопрос Крыма — болезненный и резонансный. Карта на официальном сайте Олимпиады — далеко не единственная, где Крым изображён как часть Украины. Но
Чего испугался МОК? Бойкота со стороны Украины? Осуждения западных стран, готовых поддерживать младшего брата, пока дело не касается газа? Интересно, если бы на этой самой карте Крым изначально был украинским, согласились бы организаторы Олимпиады так же быстро и легко его вернуть России?
Такими решениями МОК убивает свою репутацию, которая и без того хромает на обе ноги. Двойные стандарты и желание угодить западу вряд ли поможет некогда мощной организации вернуть былое величие. Скорее превратит в обслуживающий персонал.
В России на инцидент с картой отреагировали жёстко. Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев предлагает подключить дипломатический корпус, а его коллега Дмитрий Свищёв назвал произошедшее разгильдяйством.
«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но, когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется, и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рожденными в Крыму. Все понимают, но оказывается давление», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Раздосадована скандалом с картой и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, также занимающая должность депутата Госдумы РФ.
«Вы же понимаете, что сразу устроила Украина?
Зато на Украине настоящий праздник. Болельщики ликуют так, будто Крым вернулся в соседнюю страну не на виртуальной карте, опубликованной на сайте Олимпиады, а на самом деле, по факту. Люди радуются, что МОК настолько побоялся остаться без украинских спортсменов, что исправил чудовищную, на их взгляд, ошибку. А на смену разговорам о бойкоте Игр-2020 пришли массовые требования компенсации за моральный ущерб. Украинцы хотят денег от Японии, МОК и, естественно, от России.
Узнаю брата Колю, как писали классики.
Алексей Адамов