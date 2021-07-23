Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Организаторы Олимпийских игр позорно вернули Крым Украине. Неужели испугались угроз?

Украинцы после изменений ликуют и требуют денег за моральные страдания.

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Источник: AP 2021

Странно, что среди олимпийских видов спорта до сих пор нет переобувания в воздухе. По крайне мере, организаторы Олимпиады в Токио овладели этим искусством в совершенстве. Ещё недавно на официальном сайте Игр красовалась карта, где Крым был обозначен как территория России, а уже сейчас полуостров отображается как часть Украины.

Так что же заставило МОК стыдливо сдать назад и изменить границы? Неужели испугались бойкота сборной Украины? Или приказ перекрасить карту пришёл от более богатых и влиятельных западных стран?

А на Украине, между тем, празднуют грандиозный политический успех. И требуют денег за оскорблённые чувства.

Украина пригрозила бойкотом Олимпиады после скандала с границей

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На Олимпиаде-2020 в Токио скандалы гремят один за другим. И многие, увы, связаны не со спортом, а с политикой. На официальном сайте Игр Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между Украиной и Крымом была проведена линия границы. Напомним, что в 2014 году Крым вышел из состава Украины и присоединился к России в результате референдума. При этом большинство стран мира официально эту территорию российской не признают.

Учитывая накал страстей между соседними странами, скандал из-за границ на карте, опубликованной на сайте Олимпиады, был лишь делом времени. Украинцы жутко оскорбились на организаторов Игр. МИД пообещал привлечь к ситуации посольства страны в Швейцарии (там расположена штаб-квартира МОК) и Японии. А украинские сайты и соцсети заполонили гневные комментарии. Пользователи сомневались в умственных способностях японцев и требовали бойкотировать Олимпиаду, если граница между Украиной и Крымом не исчезнет. И, о чудо, она исчезла! Теперь на карте для болельщиков Крым обозначен как территория Украины.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — объяснили своё решение организаторы.

МОК проявил беспринципность и лицемерие

Тут надо понимать, что вопрос Крыма — болезненный и резонансный. Карта на официальном сайте Олимпиады — далеко не единственная, где Крым изображён как часть Украины. Но по-настоящему возмущает беспринципность и лицемерие организаторов, которые явно руководствовались какими-то соображениями при составлении карты, но затем легко отступились от своих убеждений.

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Чего испугался МОК? Бойкота со стороны Украины? Осуждения западных стран, готовых поддерживать младшего брата, пока дело не касается газа? Интересно, если бы на этой самой карте Крым изначально был украинским, согласились бы организаторы Олимпиады так же быстро и легко его вернуть России?

Такими решениями МОК убивает свою репутацию, которая и без того хромает на обе ноги. Двойные стандарты и желание угодить западу вряд ли поможет некогда мощной организации вернуть былое величие. Скорее превратит в обслуживающий персонал.

Россия расстроена, а украинцы снова требуют денег

В России на инцидент с картой отреагировали жёстко. Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев предлагает подключить дипломатический корпус, а его коллега Дмитрий Свищёв назвал произошедшее разгильдяйством.

«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но, когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется, и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рожденными в Крыму. Все понимают, но оказывается давление», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Раздосадована скандалом с картой и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, также занимающая должность депутата Госдумы РФ.

«Вы же понимаете, что сразу устроила Украина? Мы-то порадовались, в СМИ написали, что МОК наконец-то правильно определил границы РФ. А Украина тут же подала протесты, подключили серьёзные рычаги, и всё поменялось. Наверняка, мы во всех случаях, когда Крым определяется как Украина, на уровне МИДа пишем ноты и возмущения. Мы все протесты пишем, но у МОК есть своё видения этого. К сожалению для нас, Крым они видят в составе Украины», — сказала Журова.

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Зато на Украине настоящий праздник. Болельщики ликуют так, будто Крым вернулся в соседнюю страну не на виртуальной карте, опубликованной на сайте Олимпиады, а на самом деле, по факту. Люди радуются, что МОК настолько побоялся остаться без украинских спортсменов, что исправил чудовищную, на их взгляд, ошибку. А на смену разговорам о бойкоте Игр-2020 пришли массовые требования компенсации за моральный ущерб. Украинцы хотят денег от Японии, МОК и, естественно, от России.

Узнаю брата Колю, как писали классики.

Алексей Адамов

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