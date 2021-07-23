Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Токио
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, какие призовые предусмотрены для российских олимпийцев за медали на Играх в Токио.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, какие призовые предусмотрены для российских олимпийцев за медали на Играх в Токио.
«Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призёров по итогам Олимпийских игр будет много», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.