Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио
Олимпийская сборная России вышла на стадион в Токио, где в настоящий момент проходит церемония открытия летних Олимпийских игр.
Олимпийская сборная России вышла на стадион в Токио, где в настоящий момент проходит церемония открытия летних Олимпийских игр.
Российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.