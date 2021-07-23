Олег Матыцин: Россия может претендовать на Олимпиаду-2036

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— Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия.

Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения.

Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны, — сказал Матыцин.

Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.