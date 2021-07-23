Олег Матыцин: Россия может претендовать на Олимпиаду-2036
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
— Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия.
Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения.
Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны, — сказал Матыцин.
Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.
В настоящий момент проходит летняя Олимпиада в Японии, которая завершится 8 августа.