Софья Великая: Я рада, что у меня в жизни был такой момент, когда мне доверили нести флаг нашей страны
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась эмоциями от проноса флага ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась эмоциями от проноса флага ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
«Очень волнительный момент. Мы долго шли к этому. Все смотрели и поддерживали нас. Когда мы выходили, это такое волнение. Я такого никогда не испытывала. Я рада, что у меня в жизни был такой момент, когда мне доверили нести флаг нашей страны. Мы переживали, что флаг испортится, но всё прошло хорошо. Мы все вместе, все победим. Любим вас! Всем привет, кто любит нас и любит спорт!», — сказала Великая.
Вместе с Великой знаменосцем российской команды также стал олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов.
В Японии проходит церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Россияне вышли на парад спортсменов под 77-м номером.