Софья Великая: Я рада, что у меня в жизни был такой момент, когда мне доверили нести флаг нашей страны

«Очень волнительный момент. Мы долго шли к этому. Все смотрели и поддерживали нас. Когда мы выходили, это такое волнение. Я такого никогда не испытывала. Я рада, что у меня в жизни был такой момент, когда мне доверили нести флаг нашей страны. Мы переживали, что флаг испортится, но всё прошло хорошо. Мы все вместе, все победим. Любим вас! Всем привет, кто любит нас и любит спорт!», — сказала Великая.