Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Завершился парад спортсменов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Наверх
64
фотографии
64
фотографии
64
фотографии

В параде приняли участие 206 делегаций. Первой на арену Национального стадиона вышла сборная Греции, после нее появилась команда беженцев, которая выступит на Играх во второй раз в истории.

Читайте также
Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио

Команда России вышла на арену 77-й по счету. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под именем Олимпийского комитета России.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Последней на арене появилась сборная Японии, которая является хозяйкой игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в мире.

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Главные темы
Мы едем бороться. У кого самые реальные шансы на золото в Токио?
У России недостаточно отобрать гимн и флаг. ВАДА хочет большего
Украина пригрозила бойкотом Олимпиады. Все из-за России и Крыма
Пришла в бокс в 19 – сейчас в Токио. История Саадат Далгатовой
Обращение президента МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Швейцарский барьерист дисквалифицирован с Олимпиады за допинг
Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Знаменосец сборной России Михайлов оценил атмосферу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Открытие Олимпиады в Токио: прямая текстовая онлайн-трансляция
Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Токио
Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде
Россия сразится с Украиной в первом матче в женских командных соревнованиях лучниц на ОИ
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Огонь в чаше Национального стадиона в Токио: Олимпиада-2020 открыта!
В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио
Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио
Дмитрия Губерниева возмутило поведение олимпийцев, которые отказывают в интервью в Токио
Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит
В МОК объяснили, почему Крым был российским на сайте ОИ в Токио, а потом стал украинским
На Играх в Токио обновлен 1-й олимпийский рекорд в стрельбе из лука, лучшая из россиянок — 8-я в квалификации
Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России
Крым перешёл от России к Украине на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Первые ужасы Олимпиады в Токио: российская лучница упала и потеряла сознание. Видео
Вперед, Россия! Банзай, Токио!
«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ
Космонавты с борта МКС поддержали олимпийскую сборную России
Уже не отменят. Олимпийские игры в Токио выжили в условиях пандемии
Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных
Сегодня в Токио открывается Летняя Олимпиада
МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
3Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Посол Японии пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде
Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио
Спортсменка-трансгендер не появилась на официальной тренировке
Сборная Бразилии обыграла команду Германии в матче олимпийского футбольного турнира
Сборная Аргентины по футболу уступила австралийцам на Олимпиаде в Токио
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
МОК изменил позицию по поводу фотографий акций BLM
Без Путина и шоу: что нужно знать о церемонии открытия ОИ-2020
ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпиады
46-летняя гимнастка Чусовитина объявила, что Олимпиада в Токио станет для нее последней
Месси, Неймар и другие суперзвезды футбола не сыграют на Олимпиаде. А почему?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь