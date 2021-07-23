Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио

65 фотографий 65 фотографий 65 фотографий

Читайте также Знаменосец сборной России Михайлов оценил атмосферу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Спортсмены, судьи и тренеры произнесли олимпийскую клятву во время церемонии открытия летних Игр в Токио.

Торжественная церемония проходит в столице Олимпиады в пятницу, в связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Текст клятвы был обновлен перед Олимпиадой в Токио, в него были добавлены слова про равенство и борьбу с дискриминацией.

«Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Мы привержены спорту без допинга, обмана и какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, с уважением к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта изменить мир к лучшему», — зачитали клятву два японских спортсмена.

При этом фразы «От имени атлетов», «От имени всех судей» и «От имени всех тренеров и официальных лиц» в Токио произнесли не три человека, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре были представлены мужчина и женщина.

Впервые олимпийская клятва была дана бельгийским спортсменом Виктором Бойном на церемонии открытия Игр в Антверпене в 1920 году. До 2018 года на Играх произносили отдельные клятвы спортсмены, судьи и тренеры, но на Олимпиаде-2018 клятву объединили.