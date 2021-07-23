Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио
Фразы «От имени атлетов», «От имени всех судей» и «От имени всех тренеров и официальных лиц» в Токио произнесли шесть человек: два спортсмена, два судьи и два тренера.
Фразы «От имени атлетов», «От имени всех судей» и «От имени всех тренеров и официальных лиц» в Токио произнесли шесть человек: два спортсмена, два судьи и два тренера.
ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Спортсмены, судьи и тренеры произнесли олимпийскую клятву во время церемонии открытия летних Игр в Токио.
Торжественная церемония проходит в столице Олимпиады в пятницу, в связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Текст клятвы был обновлен перед Олимпиадой в Токио, в него были добавлены слова про равенство и борьбу с дискриминацией.
«Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Мы привержены спорту без допинга, обмана и
При этом фразы «От имени атлетов», «От имени всех судей» и «От имени всех тренеров и официальных лиц» в Токио произнесли не три человека, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре были представлены мужчина и женщина.
Впервые олимпийская клятва была дана бельгийским спортсменом Виктором Бойном на церемонии открытия Игр в Антверпене в 1920 году. До 2018 года на Играх произносили отдельные клятвы спортсмены, судьи и тренеры, но на Олимпиаде-2018 клятву объединили.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.