Швейцарский барьерист дисквалифицирован с Олимпиады за допинг

Причиной снятия послужила дисквалификация спортсмена на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил. В начале июля тест Карима дал положительный результат на запрёщенный стимулятор.

Анализ допинг-пробы спортсмена показал наличие никетамида и метаболита n-этилникотинамида. Срок дисквалификации отсчитывается от 16 июля 2021 года и действует для всех видов спорта и всех функций в спорте.

«Это самый трудный пост в моей жизни. Моя мечта об Олимпийских играх в Токио закончена. Меня дисквалифицировали на 9 месяцев. Одна таблетка содержала запрещённое вещество. Я совершил ошибку с серьёзными последствиями. Мне так жаль. Но я буду продолжать после дисквалификации», — написал Карим Хуссейн в «Инстаграме».