Обращение президента МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады в Токио

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«Ваше величество император, дорогие спортсмены, дорогие члены олимпийской семьи, добро пожаловать на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли все это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом. Потому что, наконец, мы здесь все вместе. Это объединяющая сила спорта. Это послание, в котором говорится о солидарности. Послание, которое говорит о мире и стойкости. Это дает веру, что дальнейший путь мы пройдем вместе.

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Мы выражаем восхищение и уважение народу Японии. Организационный комитет, власти Японии проделали невероятную работу, за которую я от лица всех олимпийцев приношу глубокую благодарность.

Десять лет назад свой путь назад олимпийский дух. Этот путь был нелегким. Сначала это были последствия страшного землетрясения. Потом — последствия коронавируса. Именно поэтому мы благодарны вам и восхищаемся вами. Мы благодарим всех незаметных героев: врачей, медсестер и все население Японии, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией.

Особенная благодарность уходит тысячам волонтерам. Вы представляете Японию как нельзя лучше, вы лучшие послы своей страны.

Также большое спасибо все, кто помог Олимпийским играм в Токио стать реальностью.

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Все, чтоб было сказано о жителях Японии, относится и к вам, мои дорогие олимпийцы. Вы столкнулись с большими трудностями. В условиях пандемии вы столкнулись с большей неопределенностью. Вы даже не знали, состоятся ли эти соревнования вообще. Но вы никогда не сдавались. И сегодня ваша олимпийская мечта становится явью. Вы — настоящие олимпийские атлеты!

Вы вдохновили нас сражаться подобно вам. И сражаться за вас, чтобы этот момент сделать возможным. Поэтому я хочу принести искреннюю благодарность всем национальным федерациям и комитетам за то, что вы оставались вместе с нами. Все это делает нас настоящим олимпийским сообществам.

Дорогие спортсмены, это олимпийское сообщество с вами. Миллиарды людей во всем мире будут, не отрываясь, следить за вами, посылая вам свою поддержку. Наше олимпийское сообщество уже научилось: бороться со всеми проблемами мы можем только вместе. Урок, который мы выучили, гласит: нас нужно больше солидарности. Солидарность — это нечто большое, чем просто уважение и отсутствие дискриминации. Нужно помогать, делиться и заботиться. Этим мы и занимаемся в нашем олимпийском сообществе. Эта солидарность направляет нашу миссию: сделать мир лучше благодаря спорту. Без солидарности мир невозможен.

В этом олимпийском сообществе мы все равны. Мы соблюдаем одни и те же правила. Это учит нас скромности. Все мы — часть чего-то большего. Мы часть события, которое объединяет мир. Мы всегда сильнее вместе. Вот почему, мы так благодарны вам, уважаемые спортсмены. За те ценности, о которых говорится в вашей новой олимпийской клятве.

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Вот почему олимпийский комитет изменил клятву: «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Это чувство единства. Это свет в конце темного туннеля пандемии. Это разделение и сделало туннель таким темным. Но сегодня олимпийский огонь делает свет в конце туннеля ярче, — сказал Бах.