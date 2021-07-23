Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Футбол
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Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обращение президента МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальной речью на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

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«Ваше величество император, дорогие спортсмены, дорогие члены олимпийской семьи, добро пожаловать на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли все это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом. Потому что, наконец, мы здесь все вместе. Это объединяющая сила спорта. Это послание, в котором говорится о солидарности. Послание, которое говорит о мире и стойкости. Это дает веру, что дальнейший путь мы пройдем вместе.

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Мы выражаем восхищение и уважение народу Японии. Организационный комитет, власти Японии проделали невероятную работу, за которую я от лица всех олимпийцев приношу глубокую благодарность.

Десять лет назад свой путь назад олимпийский дух. Этот путь был нелегким. Сначала это были последствия страшного землетрясения. Потом — последствия коронавируса. Именно поэтому мы благодарны вам и восхищаемся вами. Мы благодарим всех незаметных героев: врачей, медсестер и все население Японии, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией.

Особенная благодарность уходит тысячам волонтерам. Вы представляете Японию как нельзя лучше, вы лучшие послы своей страны.

Также большое спасибо все, кто помог Олимпийским играм в Токио стать реальностью.

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Все, чтоб было сказано о жителях Японии, относится и к вам, мои дорогие олимпийцы. Вы столкнулись с большими трудностями. В условиях пандемии вы столкнулись с большей неопределенностью. Вы даже не знали, состоятся ли эти соревнования вообще. Но вы никогда не сдавались. И сегодня ваша олимпийская мечта становится явью. Вы — настоящие олимпийские атлеты!

Вы вдохновили нас сражаться подобно вам. И сражаться за вас, чтобы этот момент сделать возможным. Поэтому я хочу принести искреннюю благодарность всем национальным федерациям и комитетам за то, что вы оставались вместе с нами. Все это делает нас настоящим олимпийским сообществам.

Дорогие спортсмены, это олимпийское сообщество с вами. Миллиарды людей во всем мире будут, не отрываясь, следить за вами, посылая вам свою поддержку. Наше олимпийское сообщество уже научилось: бороться со всеми проблемами мы можем только вместе. Урок, который мы выучили, гласит: нас нужно больше солидарности. Солидарность — это нечто большое, чем просто уважение и отсутствие дискриминации. Нужно помогать, делиться и заботиться. Этим мы и занимаемся в нашем олимпийском сообществе. Эта солидарность направляет нашу миссию: сделать мир лучше благодаря спорту. Без солидарности мир невозможен.

В этом олимпийском сообществе мы все равны. Мы соблюдаем одни и те же правила. Это учит нас скромности. Все мы — часть чего-то большего. Мы часть события, которое объединяет мир. Мы всегда сильнее вместе. Вот почему, мы так благодарны вам, уважаемые спортсмены. За те ценности, о которых говорится в вашей новой олимпийской клятве.

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Вот почему олимпийский комитет изменил клятву: «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Это чувство единства. Это свет в конце темного туннеля пандемии. Это разделение и сделало туннель таким темным. Но сегодня олимпийский огонь делает свет в конце туннеля ярче, — сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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