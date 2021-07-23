ROC из России, дроны и пиктограммы, огонь от Осаки: главные моменты открытия Олимпиады
Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.
Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.
Церемония открытия Олимпиады-2020 стартовала в 20.00 по местному времени (в Москве — на шесть часов меньше).
На трибуны Олимпийского стадиона в Токио были допущены только официальные лица, почетные гости и журналисты. Главные участники — 6000 спортсменов. Вместе с ними на арене также были организаторы, артисты, волонтеры.
Масштабный фейерверк в вечернем небе Токио перед началом церемонии.
На стадионе после выноса флага Японии в центре внимания были император Нарухито и президент МОК Томас Бах. Японский гимн исполнила известная певица MISHA.
По ходу представления — тема переноса Игр на год
Связь времен: олимпийские кольца на церемонии. Они были сделаны из деревьев, которые выросли из семян, привезенных и посаженных гостями Игр-1964.
В день открытия на улицы Токио вышли японцы, недовольные проведением Олимпиады во время пандемии. Их позиция: стране в такой
В паузах во время церемонии на стадионе были слышны критики протестующих за его пределами. К протестующим приехала полиция.
В двухчасовом параде спортсменов участвовали 205 стран и команда беженцев. Эта особенная сборная вышла на площадку второй.
Традиционно открыла парад Греция.
Традиционно закрыли эту часть церемонии хозяева — сборная Японии.
Саундтрек парада спортсменов — мелодии из мультфильмов и компьютерных игр.
Российская сборная вышла 77-й, после Замбии и
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Россияне появились в запоминающихся костюмах: мужчины в эффектном черном, девушки — в стильных красных платьях. Делегацию возглавил президент ОКР Станислав Поздняков. Знаменосцы — олимпийские чемпионы, фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Великая и Михайлов после прохода по арене вышли в прямой эфир Первого канала. С этим стримом связан забавный момент: теннисист Андрей Рублев то откровенно скучал за спинами знаменосцев, то в
Австралия в Токио получила право проведения летней Олимпиады-2032 в Брисбене.
Китай примет зимние Игры фактически через полгода — в 2022-м в Пекине.
Бразилия приехала в Токио с приветом из Рио-2016.
Франция организует следующие летние Игры — в 2024-м в Париже.
Многие спортсмены веселились — как Аргентина или Франция.
Италия сделала заявку на самый необычный или странный костюм.
Отдельно — появление Индии и сборной Великобритании.
А также — проход Канады и делегации Кореи.
Большие команды столкнулись с известными проблемами: никакой социальной дистанции не только на площадке, но и в автобусах. Подтверждение — кадры сборной США на пути к стадиону.
Некоторые представители маленьких делегаций традиционно выделялись национальными костюмами (или их отсутствием).
Среди них — знаменитый знаменосец Тонга на Олимпиаде-2016: Пита Тауфатофуа после Рио ездил на зимние Игры в Пхенчхан в качестве лыжника, а теперь добрался до Токио (следите за ним в турнире по тхэквондо).
Ангола — со своим стилем, Кения — своим.
Пока одни шли, другие ждали. В том числе — на покрытии площадки. Удобный выбор перед длинными официальными речами.
Дальше — следующая часть церемонии. Для начала — олимпийская клятва от участников Игр.
И впервые измененный девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!» Эти слова с новым дополнением вывели на площадке.
Яркий момент шоу — дроны собрали над Олимпийским стадионом ряд фигур. 1824 «элементов» шара из эмблемы Игр-2020 сформировали Землю.
Еще одна запоминающаяся деталь — песня Джона Леннона и Йоко Оно Imagine. Красивое исполнение начал детский хор, виртуально продолжили — представители разных континентов.
Президент МОК Томас Бах в своей речи подчеркнул, что все представляли эти Игры иначе, а также сделал посыл: «Где бы вы ни находились, мы переживаем и делим этот момент вместе».
Император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры-2020 открытыми. К тому моменту с выносом олимпийского флага церемония длилась три с четвертью часа.
Следующий яркий момент шоу — представление 50 пиктограмм с обозначением каждого из видов соревнований на Олимпиаде-2020. Несколько актеров воспроизвели их в центре арены.
Право зажечь огонь Олимпиады-2020 получила Наоми Осака. Выросшая в США японская теннисистка завершила эстафету по Олимпийском стадиону под «Болеро». Она поднялась по импровизированной горе к разделившемуся на лепестки шару.
Церемония длилась 3 часа и 50 минут и завершилась новым фейерверком. Организаторы сообщили о 1488 залпах салюта в финальной части шоу.
Впереди — две недели и два дня самых необычных в истории Игр.