Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ROC из России, дроны и пиктограммы, огонь от Осаки: главные моменты открытия Олимпиады

Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.

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Начало

Церемония открытия Олимпиады-2020 стартовала в 20.00 по местному времени (в Москве — на шесть часов меньше).

На трибуны Олимпийского стадиона в Токио были допущены только официальные лица, почетные гости и журналисты. Главные участники — 6000 спортсменов. Вместе с ними на арене также были организаторы, артисты, волонтеры.

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Масштабный фейерверк в вечернем небе Токио перед началом церемонии.

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На стадионе после выноса флага Японии в центре внимания были император Нарухито и президент МОК Томас Бах. Японский гимн исполнила известная певица MISHA.

По ходу представления — тема переноса Игр на год из-за пандемии коронавирусом и благодарность врачам. Отдельный момент — дань памяти всем, кого уже нет в живых. По ходу представления отсылы — к тренировкам спортсменов в изоляции, связи и объединению людей.

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Связь времен: олимпийские кольца на церемонии. Они были сделаны из деревьев, которые выросли из семян, привезенных и посаженных гостями Игр-1964.

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Протесты

В день открытия на улицы Токио вышли японцы, недовольные проведением Олимпиады во время пандемии. Их позиция: стране в такой ковид-ситуации не нужны закрытые для зрителей Игры, а деньги на их организацию стоило направить на борьбу с коронавирусом.

В паузах во время церемонии на стадионе были слышны критики протестующих за его пределами. К протестующим приехала полиция.

Парад

В двухчасовом параде спортсменов участвовали 205 стран и команда беженцев. Эта особенная сборная вышла на площадку второй.

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Традиционно открыла парад Греция.

Традиционно закрыли эту часть церемонии хозяева — сборная Японии.

Саундтрек парада спортсменов — мелодии из мультфильмов и компьютерных игр.

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Команда России

Российская сборная вышла 77-й, после Замбии и Сан-Марино. Порядковые номера по традиции были определены азбукой страны-организатора — годзюоном.

Теперь эксперты и зрители разбирают нюансы в написании по-японски слова Россия и полностью официального названия команды с учетом допинговых санкций — Российский олимпийский комитет. Англоязычное сокращение имени сборной — ROC.

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Россияне появились в запоминающихся костюмах: мужчины в эффектном черном, девушки — в стильных красных платьях. Делегацию возглавил президент ОКР Станислав Поздняков. Знаменосцы — олимпийские чемпионы, фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Великая и Михайлов после прохода по арене вышли в прямой эфир Первого канала. С этим стримом связан забавный момент: теннисист Андрей Рублев то откровенно скучал за спинами знаменосцев, то в какой-то момент был вытянут поближе к камере и показал язык по мем «Е-е-е-е, ROC».

Делегации

Австралия в Токио получила право проведения летней Олимпиады-2032 в Брисбене.

Китай примет зимние Игры фактически через полгода — в 2022-м в Пекине.

Бразилия приехала в Токио с приветом из Рио-2016.

Франция организует следующие летние Игры — в 2024-м в Париже.

Многие спортсмены веселились — как Аргентина или Франция.

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Италия сделала заявку на самый необычный или странный костюм.

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Отдельно — появление Индии и сборной Великобритании.

А также — проход Канады и делегации Кореи.

Большие команды столкнулись с известными проблемами: никакой социальной дистанции не только на площадке, но и в автобусах. Подтверждение — кадры сборной США на пути к стадиону.

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Экзотика

Некоторые представители маленьких делегаций традиционно выделялись национальными костюмами (или их отсутствием).

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Среди них — знаменитый знаменосец Тонга на Олимпиаде-2016: Пита Тауфатофуа после Рио ездил на зимние Игры в Пхенчхан в качестве лыжника, а теперь добрался до Токио (следите за ним в турнире по тхэквондо).

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Ангола — со своим стилем, Кения — своим.

Пока одни шли, другие ждали. В том числе — на покрытии площадки. Удобный выбор перед длинными официальными речами.

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Девиз

Дальше — следующая часть церемонии. Для начала — олимпийская клятва от участников Игр.

И впервые измененный девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!» Эти слова с новым дополнением вывели на площадке.

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Дроны

Яркий момент шоу — дроны собрали над Олимпийским стадионом ряд фигур. 1824 «элементов» шара из эмблемы Игр-2020 сформировали Землю.

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Еще одна запоминающаяся деталь — песня Джона Леннона и Йоко Оно Imagine. Красивое исполнение начал детский хор, виртуально продолжили — представители разных континентов.

Открытие

Президент МОК Томас Бах в своей речи подчеркнул, что все представляли эти Игры иначе, а также сделал посыл: «Где бы вы ни находились, мы переживаем и делим этот момент вместе».

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Император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры-2020 открытыми. К тому моменту с выносом олимпийского флага церемония длилась три с четвертью часа.

Пиктограммы

Следующий яркий момент шоу — представление 50 пиктограмм с обозначением каждого из видов соревнований на Олимпиаде-2020. Несколько актеров воспроизвели их в центре арены.

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Огонь

Право зажечь огонь Олимпиады-2020 получила Наоми Осака. Выросшая в США японская теннисистка завершила эстафету по Олимпийском стадиону под «Болеро». Она поднялась по импровизированной горе к разделившемуся на лепестки шару.

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Церемония длилась 3 часа и 50 минут и завершилась новым фейерверком. Организаторы сообщили о 1488 залпах салюта в финальной части шоу.

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Впереди — две недели и два дня самых необычных в истории Игр.

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