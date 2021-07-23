В духе времени. Состоялась самая странная церемония открытия Олимпийских игр

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
19:16 (мск), источник: ТАСС

В духе времени. Состоялась самая странная церемония открытия Олимпийских игр

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Ощущение того, что у Национального стадиона в Токио происходит нечто странное, стало посещать за пару часов до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Вместо шумных и веселых болельщиков — только официальные лица и журналисты, размеренно следовавшие в сторону трибун, арену окружали тишина и спокойствие, убаюкивало даже музыкальное сопровождение, звучавшее в чаше стадиона.

Наверх
62
фотографии
62
фотографии
62
фотографии

Атмосферу спортивного праздника создавали разве что жители близлежащих домов: они украсили окна приветственными надписями и из своих квартир радостно махали блуждающим вокруг стадиона людям.

Но были и те, кому церемония открытия Игр доставляла противоположные эмоции, — противники проведения столь масштабного события в условиях пандемии коронавируса.

Таковых в Японии по многочисленным социологическим опросам большинство, поэтому не было ничего удивительного в том, что неподалеку от стадиона проходили митинги с требованиями отменить Игры.

Визуально они не казались многочисленными, но шум создавали приличный — их недовольство было отчетливо слышно на стадионе уже по ходу церемонии. Да и большое число сотрудников правопорядка указывало на серьезный размах протеста.

Поток недовольства не прекратился даже во время минуты молчания, посвященной жертвам новой коронавирусной инфекции. На время даже показалось, что противники Олимпиады берут стадион штурмом. Учитывая трагичность момента, картина сложилась максимально странная.

Новый мир

В том числе и на трибунах. Еще полтора года назад невозможно было себе представить, что во время церемонии открытия Игр в Токио пустовать будут более 60 тысяч мест. Как и перенос соревнований, чего раньше в истории олимпийского движения не случалось.

Читайте также
«Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?

Весь мир сейчас приспосабливается к постковидной реальности. Одна из мыслей церемонии открытия Игр заключалась в том, что вынужденная изоляция не должна делать человека одиноким. А возможность провести Игры — символ того, что человечество близко к победе над вирусом.

Но не одним ковидом единым. Не обошлось и без знакомства зрителей с культурой принимающей Олимпиаду страны. Специально к церемонии были изготовлены пять деревянных олимпийских колец, что символизировало знаменитое искусство японских плотников. Зрителям напомнили о японском театре Кабуки, парад спортсменов был оформлен в стиле манги (японские мультфильмы).

Решение организаторов не дать спортсменам занять пустующие трибуны — довольно спорное. Их разместили прямо на поле, где сидячие места предусмотрены не были. По этой причине многие от усталости садились прямо на землю, ожидая окончания часового парада. В их числе были и российские спортсмены, вышедшие ближе к его середине — 77-ми по счету (всего прошло 205 команд). Плюс вызывало вопросы решение разместить столько людей в одном месте в условиях действия антиковидных ограничений.

Российские спортсмены во время парада атлетов | Источник: Reuters

Свет надежды

Церемония масштабными сценами не изобиловала, представленные номера были достаточно скромными, хотя и не лишенными оригинальности. Особенно удачным вышло представление включенных в олимпийскую программу видов спорта. Впервые их пиктограммы появились на Играх 1964 года, которые также проходили в Токио. Размах же удалось продемонстрировать с помощью дронов, которые под композицию Джона Леннона Imagine сложили огромную фигуру нашей планеты.

Единство мира в столь тяжелые времена — еще один посыл церемонии открытия. Об этом в своей речи сказал и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Вам предстояло столкнуться с большими испытаниями на вашем олимпийском пути: вы жили в неопределенности, вы не знали, когда сможете тренироваться, когда снова сможете увидеть вашего тренера, сможете ли встретиться со своими одноклубниками на соревнованиях, состоится Олимпиада или нет, — сказал Бах, обращаясь к спортсменам. — Вы страдали, вы терпели, но никогда не сдавались, сегодня ваша олимпийская мечта реализовалась, вы настоящие олимпионики. Вы вдохновляете все олимпийское движение».

Ноами Осака зажгла Олимпийский огонь | Источник: AFP 2021

Речь он закончил обращением к императору Японии Нарухито, который объявил Олимпийские игры в Токио открытыми. Огонь же XXXII летних Олимпийских игр доверили зажечь второй ракетке мира Наоми Осаке. Чаша с олимпийским огнем символизирует восходящее солнце, ее постамент — один из главных японских символов — вулкан Фудзияму. Вместе они символизируют жизнь. И надежду.

Все подробности церемонии открытия Олимпиады вы можете узнать здесь.

Расписание соревнований на субботу, 24 июля, вы можете найти здесь.

 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Главные темы
Мы едем бороться. У кого самые реальные шансы на золото в Токио?
У России недостаточно отобрать гимн и флаг. ВАДА хочет большего
Украина пригрозила бойкотом Олимпиады. Все из-за России и Крыма
Пришла в бокс в 19 – сейчас в Токио. История Саадат Далгатовой
В духе времени. Состоялась самая странная церемония открытия Олимпийских игр
Обращение президента МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Швейцарский барьерист дисквалифицирован с Олимпиады за допинг
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио
Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Знаменосец сборной России Михайлов оценил атмосферу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Олег Матыцин: Россия может претендовать на Олимпиаду-2036
Открытие Олимпиады в Токио: прямая текстовая онлайн-трансляция
Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Огонь в чаше Национального стадиона в Токио: Олимпиада-2020 открыта!
Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде
Россия сразится с Украиной в первом матче в женских командных соревнованиях лучниц на ОИ
В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио
Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио
Дмитрия Губерниева возмутило поведение олимпийцев, которые отказывают в интервью в Токио
Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит
В МОК объяснили, почему Крым был российским на сайте ОИ в Токио, а потом стал украинским
На Играх в Токио обновлен 1-й олимпийский рекорд в стрельбе из лука, лучшая из россиянок — 8-я в квалификации
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России
Крым перешёл от России к Украине на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото
Первые ужасы Олимпиады в Токио: российская лучница упала и потеряла сознание. Видео
Вперед, Россия! Банзай, Токио!
«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ
Космонавты с борта МКС поддержали олимпийскую сборную России
Уже не отменят. Олимпийские игры в Токио выжили в условиях пандемии
Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
3Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Сегодня в Токио открывается Летняя Олимпиада
МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
Посол Японии пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде
Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио
Спортсменка-трансгендер не появилась на официальной тренировке
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Сборная Бразилии обыграла команду Германии в матче олимпийского футбольного турнира
Сборная Аргентины по футболу уступила австралийцам на Олимпиаде в Токио
МОК изменил позицию по поводу фотографий акций BLM
Без Путина и шоу: что нужно знать о церемонии открытия ОИ-2020
ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь