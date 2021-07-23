В духе времени. Состоялась самая странная церемония открытия Олимпийских игр

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Атмосферу спортивного праздника создавали разве что жители близлежащих домов: они украсили окна приветственными надписями и из своих квартир радостно махали блуждающим вокруг стадиона людям.

Но были и те, кому церемония открытия Игр доставляла противоположные эмоции, — противники проведения столь масштабного события в условиях пандемии коронавируса.

Таковых в Японии по многочисленным социологическим опросам большинство, поэтому не было ничего удивительного в том, что неподалеку от стадиона проходили митинги с требованиями отменить Игры.

Визуально они не казались многочисленными, но шум создавали приличный — их недовольство было отчетливо слышно на стадионе уже по ходу церемонии. Да и большое число сотрудников правопорядка указывало на серьезный размах протеста.

Поток недовольства не прекратился даже во время минуты молчания, посвященной жертвам новой коронавирусной инфекции. На время даже показалось, что противники Олимпиады берут стадион штурмом. Учитывая трагичность момента, картина сложилась максимально странная.

Новый мир

В том числе и на трибунах. Еще полтора года назад невозможно было себе представить, что во время церемонии открытия Игр в Токио пустовать будут более 60 тысяч мест. Как и перенос соревнований, чего раньше в истории олимпийского движения не случалось.

Весь мир сейчас приспосабливается к постковидной реальности. Одна из мыслей церемонии открытия Игр заключалась в том, что вынужденная изоляция не должна делать человека одиноким. А возможность провести Игры — символ того, что человечество близко к победе над вирусом.

Но не одним ковидом единым. Не обошлось и без знакомства зрителей с культурой принимающей Олимпиаду страны. Специально к церемонии были изготовлены пять деревянных олимпийских колец, что символизировало знаменитое искусство японских плотников. Зрителям напомнили о японском театре Кабуки, парад спортсменов был оформлен в стиле манги (японские мультфильмы).

Решение организаторов не дать спортсменам занять пустующие трибуны — довольно спорное. Их разместили прямо на поле, где сидячие места предусмотрены не были. По этой причине многие от усталости садились прямо на землю, ожидая окончания часового парада. В их числе были и российские спортсмены, вышедшие ближе к его середине — 77-ми по счету (всего прошло 205 команд). Плюс вызывало вопросы решение разместить столько людей в одном месте в условиях действия антиковидных ограничений.

Российские спортсмены во время парада атлетов | Источник: Reuters

Свет надежды

Церемония масштабными сценами не изобиловала, представленные номера были достаточно скромными, хотя и не лишенными оригинальности. Особенно удачным вышло представление включенных в олимпийскую программу видов спорта. Впервые их пиктограммы появились на Играх 1964 года, которые также проходили в Токио. Размах же удалось продемонстрировать с помощью дронов, которые под композицию Джона Леннона Imagine сложили огромную фигуру нашей планеты.

Единство мира в столь тяжелые времена — еще один посыл церемонии открытия. Об этом в своей речи сказал и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Вам предстояло столкнуться с большими испытаниями на вашем олимпийском пути: вы жили в неопределенности, вы не знали, когда сможете тренироваться, когда снова сможете увидеть вашего тренера, сможете ли встретиться со своими одноклубниками на соревнованиях, состоится Олимпиада или нет, — сказал Бах, обращаясь к спортсменам. — Вы страдали, вы терпели, но никогда не сдавались, сегодня ваша олимпийская мечта реализовалась, вы настоящие олимпионики. Вы вдохновляете все олимпийское движение».

Ноами Осака зажгла Олимпийский огонь | Источник: AFP 2021

Речь он закончил обращением к императору Японии Нарухито, который объявил Олимпийские игры в Токио открытыми. Огонь же XXXII летних Олимпийских игр доверили зажечь второй ракетке мира Наоми Осаке. Чаша с олимпийским огнем символизирует восходящее солнце, ее постамент — один из главных японских символов — вулкан Фудзияму. Вместе они символизируют жизнь. И надежду.

Все подробности церемонии открытия Олимпиады вы можете узнать здесь.