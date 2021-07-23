Эта Олимпиада точно будет дикой. В первый же день — упавшая в обморок российская лучница и противостояние с полицией

Есть у японского классика литературы Рюноскэ Акутагавы такой рассказ — «В чаще». Считается одним из самых известных японских текстов в мировой литературе. Суть в том, что свидетели рассказывают о преступлении, и каждая следующая версия полностью противоречит всем предыдущим.

Если бы Акутагава не ушел из жизни в 36 лет и знал о проведении в Токио, как пишут местные газеты, Олимпиады-2020+1, он бы порадовался уровню алогичности происходящего. Японцы изобрели кучу приложений для регистрации перед Играми и борьбы с коронавирусом — но ни одно из них нормально не заработало и в аэропорту оказалось не особенно нужно.

Журналистов развозят на автобусах по отелям, якобы отделяя от других пассажиров, но затем предлагают сгрудиться вокруг нескольких стульев, не уходя из зоны ожидания этих автобусов. Иначе программа у японских волонтеров сломается. Язык жестов они предпочитают английскому, хотя вроде бы на изучение второго было на один год больше, чем ожидалось. И это, пожалуй, главное японское противоречие — при общей продвинутости технологий восемь человек могут парковать один грузовик, а еще десять — объяснять, куда он едет. Они поймают спазм от перманентной улыбки, но не откажутся от усилий. И все это не всегда успешно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRrLRk0pLfY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRrLRk0pLfY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRrLRk0pLfY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Путь от самолета до выхода из аэропорта у нас занял 2,5 часа — за это время вы отдадите и получите кучу бумажек, поплюете в пробирку до определенного уровня, глядя на картинку разрезанного лимона, вас могут отозвать на дополнительную проверку, если собаке не понравился запах «Доширака» в сумке. Но тут вопросов нет — уже спасибо, что пустили. Вместе с нами на Олимпиаду спешил пловец Максим Ступин — сменщик заболевшего коронавирусом Ильи Бородина. Он справился быстрее.

Что немного огорчило — Россия явно не среди местных фаворитов. В аэропорту выставка детских рисунков, на которых множество американских, корейских, британских, китайских флагов. Российский — один на сотню.

Город отметил открытие протестами

Первая ассоциация с Токио в нормальном мире — море огней и ощущение наступившего будущего. Режим чрезвычайной ситуации сильно изменил облик олимпийской столицы. Небоскребы излучают не свет, а тьму. Обилия плакатов про Олимпиаду на улицах нет и в помине — да и зачем, в принципе? И даже во время церемонии открытия наблюдения на улицах показали, что в барах и всякого рода лапшичных никому олимпийскую клюкву смотреть неинтересно.

Хотя рядом с олимпийским стадионом было как раз весело. На церемонию массово пожаловали противники Олимпиады, вакцинации и вообще противники праздников. Еще сильнее их расстроили тем, что не пускали на арену — туда попадали лишь избранные журналисты через многометровую очередь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NI19oCYtrM0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже в сверхспокойной Японии такое соприкосновение спичек и бензина не могло не привести к разборкам. И в какой-то момент толпу протестующих вперемешку с обычными зеваками стали разгонять. Причем что зеваки, что манифестанты почти в полном составе ходят в масках даже по улице.

Фоторепортаж Олимпийцы сборной России

И снимают их только когда едят или спят. Именно такая рекомендация содержится в одном из руководств к поведению на Олимпиаде. Еда либо снотворное — других методов уйти от масок нет. Хотя справедливости ради — если вы ее забыли надеть после очередной проверки документов, никто вам и слова не скажет. Японцам в принципе важны не вы, а выполнение своей конкретной задачи.

Чего-то сверхъестественного хозяева Игр на церемонии открытия не показали. Да, конечно, красиво — но за душу не взяло. Джон Леннон, театр кабуки, появление олимпийского огня под «Болеро» — стандартная смесь международной и национальной классики на новый лад. Больше всего впечатлила воздушная акробатика в исполнении дронов, которые собрались над стадионом в контуры материков Земли. Но без зрителей все происходящее было как-то искусственно.

Россиянка едва не завершила Игры досрочно

Были сегодня в Токио и соревнования. Их не так много, так что соцсети федераций развлекают себя радужными постами с необычной походкой бразильских волейболистов.

Но лучники, например, провели важнейший для себя круг посева, по которому оказалось, что ветеран нашей сборной рискует попасть на 1-го номера южнокорейской сборной Ан Сан уже в четвертьфинале. Елена Осипова, если пройдет все стадии, в четвертьфинале с большой вероятностью встретится с третьей кореянкой Кан Че Юн.

Но это все смешные проблемы по сравнению с тем, что произошло с молодой буряткой Светланой Гомбоевой. 23-летняя дебютантка Олимпиад потеряла сознание во время соревнований из-за жары.

Слава богу, обошлось легким испугом. Мы помним один недавний спортивный турнир, который едва не начался с трагичной истории. В отличие от Кристина Эриксена, госпитализация нашей лучнице не понадобилась, а в Instagram она вскоре рвалась в бой.

Но жара в Токио стоит серьезная — вкупе с ношением масок пережить ее непросто. И кстати, прошлая токийская Олимпиада из-за этого была перенесена на осень. А уже сегодня японские СМИ сообщили о надвигающемся на город тайфуне. Июль — август — как раз их сезон. Два года назад из-за бедствия пришлось отменить два матча регбийного Кубка мира. Но опять же — в этой Олимпиаде не стоит искать логику. На две с половиной недели надо просто о ней забыть.