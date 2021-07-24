Тарасова назвала особенных для нее спортсменов среди российских олимпийцев

Тарасова заявила, что будет переживать за всех российских спортсменов, но особенно за представителей художественной гимнастики. «Весь мир шел на открытие Олимпийских игр — и наши тоже шли, причем прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать все, на что рассчитывают. Мы же будем ими восхищаться», — подытожила она.