Медведев в теннисе, медали в дзюдо и очень много баскетбола. Анонс событий первого дня Олимпиады

Церемония открытия XXXII Олимпийских игр уже прошла, а значит, Олимпиада в Японии стартовала без всяких оговорок. Уже сегодня разыграют первые комплекты медалей, а всего 24 июля распределят 11 комплектов наград. В некоторых дисциплинах бороться за пьедестал будут и представители России, которых в Токио называют командой ROC (Олимпийского комитета России). «СЭ» подготовил для читателей гайд, за кого болеть и за кем следить в первую субботу Игр (время — московское).

Дебют на Олимпиаде Медведева и Карацева

Одними из первых в Токио стартуют теннисисты. Для России в субботу несколько важных матчей, ключевым из которых, пожалуй, будет игра Даниила Медведева. В первом круге наша первая ракетка встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Соперники уже играли друг с другом пару месяцев назад на «Ролан Гаррос». Во Франции Даниил серьезного сопротивления противника не заметил, завершив игру в три сета. Но вот только сейчас Медведев, по ощущениям, не в лучшей форме, и за первую ракетку России тревожно. Впрочем, удачная игра — лучший способ развеять сомнения скептиков.

Для Медведева это дебютная Олимпиада, как и для Аслана Карацева. Пройди Игры в срок, год назад, мы бы в Токио его и не увидели, а сейчас у Карацева неплохие шансы пройти далеко по сетке. Первый соперник — американец Томми Пол. Весомых достижений у него пока нет, но его стиль игры может озадачить Аслана. В женской сетке играет Анастасия Павлюченкова — у нее матч с итальянкой Сарой Эррани: обе девушки — финалистки «Ролан Гаррос», но с разницей в девять лет. От пары Елены Весниной и Вероники Кудерметовой ждем только победы. Вряд ли после финала Уимблдона их устроит вылет в первом круге от немок Анны-Лены Фридзам и Лауры Зигемунд. В мужских парах Карен Хачанов с Андреем Рублевым сыграют против американцев Раджива Рама и Франсиса Тиафо.

5.00 Сара Эррани (Италия) — Анастасия Павлюченкова (ROC)

6.30 Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия)

8.00 Карен Хачанов/Андрей Рублев (ROC) — Раджив Рам/Франсис Тиафо (США)

9.30 Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC) — Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия).

Россия против Аргентины и Алекно против Польши

Стартует и волейбольный турнир, который продлится с первого до последнего дня Олимпиады. До игр плей-офф еще далеко, но уже с первого же матча мужскую сборную России ждет серьезный соперник — команда Аргентины. Напомним, что пять лет назад южноамериканцы побеждали Россию, став лидерами группы. Наверняка захотят повторить успех, но уступать нашим нельзя. Группа B с Бразилией, Францией и США ошибок не прощает, кроме того, высокий посев позволит иметь более удачную сетку игр на вылет.

В группе А также будет несколько любопытных игр, а для российского зрителя самая интересная — матч Польши и Ирана. Бело-красные — фавориты Игр с невероятной мотивацией (на четырех последних Олимпиадах они вылетали в четвертьфиналах). Против них — команда Владимира Алекно, которому нужно на деле доказывать свой профессионализм. Пока что результаты у Ирана средние, а в Тегеране экс-тренера «Зенита-Казани» бурно критикуют. Но если шиитская сборная выйдет в плей-офф, все разговоры о «пришлом варяге» сойдут на нет.

8.20 ROC — Аргентина

13.40 Польша — Иран.

Первый матч в женском водном поло

Еще один игровой вид спорта, где у России есть представительство, — водное поло. Мужская сборная, увы, до Японии не добралась, а вот женщины на Игры пробились. В Бразилии подопечные Александра Гайдукова взяли бронзу, так что следить за девушками стоит. Первая же игра — против крепкой сборной Китая — покажет, на что будет претендовать команда ОКР в Токио. Сейчас команду возглавляет Андрей Белофастов.

13.50 Китай — ROC.

Четыре матча россиян в стритболе

На Олимпиаде в Токио дебютирует новый вид спорта — баскетбол 3 на 3, который часто называют стритболом. В отличие от классического баскетбола в упрощенной версии этой игры у нас полное представительство, а также неплохие шансы на успех. График матчей плотный, за день команды проводят по две игры. У женской сборной между стартовым матчем против хозяек Игр японок и встречей с командой Китая будет меньше двух часов на восстановление. Но стритболисткам не привыкать к такому марафону. Мужская команда сыграет против Бельгии и Польши. По идее команда ОКР — фаворит, но баскетбол 3 на 3 — очень непредсказуемый и быстрый вид спорта, где заранее назвать победителя практически невозможно. Тем интереснее для зрителя!

Женщины

04.15 ROC — Япония

08.00 ROC — Китай

Мужчины

05.35 ROC — Бельгия

12.40 ROC — Польша.

Первая надежда в фехтовании

Турнир фехтовальщиков — один из важнейших для команды из России, поскольку здесь у нас отличные медальные традиции. Хорошие перспективы уехать с большим количеством побед и из Токио, тем более наконец-то МОК отказались от системы ротации командных соревнований, и на Олимпиаде в Японии будут представлены все виды фехтования в полном объеме. В первый же день стартуют саблисты и шпажистки. Шансы на пьедестал конкретно в этих видах не самые очевидные, тем не менее Камиль Ибрагимов с Константином Лохановым постараются пройти максимально далеко. В женской шпаге надежды россиян связаны с Виолеттой Колобовой.

12.00 Женщины. Шпага. Личное первенство. Полуфинал

13.00 Мужчины. Сабля. Личное первенство. Полуфинал

14.00 Женщины. Шпага. Личное первенство. Поединок за 3-е место

14.30 Мужчины. Сабля. Личное первенство. Поединок за 3-е место

15.00 Женщины. Шпага. Личное первенство. Финал

15.30 Мужчины. Сабля. Личное первенство. Финал.

Главные медальные надежды в дзюдо

Ирина Долгова | Источник: РИА "Новости"

Дзюдо впервые включили в программу Олимпийских игр почти полвека назад, на первой японской Олимпиаде. Спустя столько лет восточное боевое искусство возвращается домой, только вот спустя столько лет этот вид спорта получил широкое распространение по всему миру. В том числе и в России. Команда ОКР под руководством главного тренера из Японии Хасанби Таова готова пошуметь в Токио. В первый официальный соревновательный день на татами выйдет двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе в весовой категории до 60 килограмм, у женщин — чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова.

11.00. Финалы. Мужчины до 60 кг. Женщины до 48 кг.

Розыгрыш медалей у стрелков

Артем Черноусов | Источник: РИА "Новости"

Потенциально медали у команды ОКР могут быть и у пулевиков. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Артем Черноусов и Вадим Мухаметянов котируются на неплохом уровне. В дисциплине «пневматическая винтовка» (10 метров) Россию будет представлять Анастасия Галашина.

4.45 Женщины. 10 м, пневматическая винтовка. Финал

9.30 Мужчины. 10 м, пневматический пистолет. Финал.

Звезды велоспорта прибыли прямиком с «Тур де Франс»

Тадей Погачар | Источник: AP 2021

Если вы любите следить за топовым велоспортом, то в субботу ставьте будильник на пять утра — в окрестностях Токио пройдет гонка по велошоссе. Винченцо Нибали, Тадей Погачар и другие звезды прямиком с последнего этапа «Тур де Франс» прилетели в Японию, где их ждет непростая трасса. «Она тяжелая и по времени долгая. Первые полчаса организм не понимал, что происходит, из-за смены часового пояса, но потом стало лучше», — высказался о ней россиянин Ильнур Закарин. Кроме Закарина, от команды ОКР стартуют Александр Власов и Павел Сиваков. Пожалуй, этот старт — главный шанс наших шоссейников.