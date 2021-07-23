Медведев в теннисе, медали в дзюдо и очень много баскетбола. Анонс событий первого дня Олимпиады
Игры в Японии
Игры в Японии
Церемония открытия XXXII Олимпийских игр уже прошла, а значит, Олимпиада в Японии стартовала без всяких оговорок. Уже сегодня разыграют первые комплекты медалей, а всего 24 июля распределят 11 комплектов наград. В некоторых дисциплинах бороться за пьедестал будут и представители России, которых в Токио называют командой ROC (Олимпийского комитета России). «СЭ» подготовил для читателей гайд, за кого болеть и за кем следить в первую субботу Игр (время — московское).
Одними из первых в Токио стартуют теннисисты. Для России в субботу несколько важных матчей, ключевым из которых, пожалуй, будет игра Даниила Медведева. В первом круге наша первая ракетка встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Соперники уже играли друг с другом пару месяцев назад на «Ролан Гаррос». Во Франции Даниил серьезного сопротивления противника не заметил, завершив игру в три сета. Но вот только сейчас Медведев, по ощущениям, не в лучшей форме, и за первую ракетку России тревожно. Впрочем, удачная игра — лучший способ развеять сомнения скептиков.
Для Медведева это дебютная Олимпиада, как и для Аслана Карацева. Пройди Игры в срок, год назад, мы бы в Токио его и не увидели, а сейчас у Карацева неплохие шансы пройти далеко по сетке. Первый соперник — американец Томми Пол. Весомых достижений у него пока нет, но его стиль игры может озадачить Аслана. В женской сетке играет Анастасия Павлюченкова — у нее матч с итальянкой Сарой Эррани: обе девушки — финалистки «Ролан Гаррос», но с разницей в девять лет. От пары Елены Весниной и Вероники Кудерметовой ждем только победы. Вряд ли после финала Уимблдона их устроит вылет в первом круге от немок
Стартует и волейбольный турнир, который продлится с первого до последнего дня Олимпиады. До игр
В группе А также будет несколько любопытных игр, а для российского зрителя самая интересная — матч Польши и Ирана.
Еще один игровой вид спорта, где у России есть представительство, — водное поло. Мужская сборная, увы, до Японии не добралась, а вот женщины на Игры пробились. В Бразилии подопечные Александра Гайдукова взяли бронзу, так что следить за девушками стоит. Первая же игра — против крепкой сборной Китая — покажет, на что будет претендовать команда ОКР в Токио. Сейчас команду возглавляет Андрей Белофастов.
На Олимпиаде в Токио дебютирует новый вид спорта — баскетбол 3 на 3, который часто называют стритболом. В отличие от классического баскетбола в упрощенной версии этой игры у нас полное представительство, а также неплохие шансы на успех. График матчей плотный, за день команды проводят по две игры. У женской сборной между стартовым матчем против хозяек Игр японок и встречей с командой Китая будет меньше двух часов на восстановление. Но стритболисткам не привыкать к такому марафону. Мужская команда сыграет против Бельгии и Польши. По идее команда ОКР — фаворит, но баскетбол 3 на 3 — очень непредсказуемый и быстрый вид спорта, где заранее назвать победителя практически невозможно. Тем интереснее для зрителя!
Турнир фехтовальщиков — один из важнейших для команды из России, поскольку здесь у нас отличные медальные традиции. Хорошие перспективы уехать с большим количеством побед и из Токио, тем более
Дзюдо впервые включили в программу Олимпийских игр почти полвека назад, на первой японской Олимпиаде. Спустя столько лет восточное боевое искусство возвращается домой, только вот спустя столько лет этот вид спорта получил широкое распространение по всему миру. В том числе и в России. Команда ОКР под руководством главного тренера из Японии Хасанби Таова готова пошуметь в Токио. В первый официальный соревновательный день на татами выйдет двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе в весовой категории до 60 килограмм, у женщин — чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова.
Потенциально медали у команды ОКР могут быть и у пулевиков. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Артем Черноусов и Вадим Мухаметянов котируются на неплохом уровне. В дисциплине «пневматическая винтовка» (10 метров) Россию будет представлять Анастасия Галашина.
Если вы любите следить за топовым велоспортом, то в субботу ставьте будильник на пять утра — в окрестностях Токио пройдет гонка по велошоссе. Винченцо Нибали, Тадей Погачар и другие звезды прямиком с последнего этапа «Тур де Франс» прилетели в Японию, где их ждет непростая трасса. «Она тяжелая и по времени долгая. Первые полчаса организм не понимал, что происходит,