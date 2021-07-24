Чернышенко: У нашей команды есть все шансы попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете на ОИ

«Несмотря на трудности, через которые пришлось пройти во время подготовки к Играм, мы верим в наших спортсменов и рассчитываем на высокий результат. В состав сборной вошли наши самые сильные спортсмены, которые уже неоднократно признавались лучшими на мировых соревнованиях. Например, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, пятикратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике Денис Аблязин, а также десятки других достойных спортсменов. У нашей команды есть все шансы по итогам этих Олимпийских игр попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете.