Вместо болельщиков болеют спортсмены

Участники токийской Олимпиады, церемония открытия которой прошла в пятницу, столкнулись с серьезной проблемой. Несмотря на полное отсутствие иностранных болельщиков и другие многочисленные антикоронавирусные меры, суммарное число заразившихся COVID-19 на Играх перевалило уже за сотню. Основной удар пришелся на сборную Чехии, семь представителей которой сдали положительные тесты. Ситуация усугубляется и тем фактом, что, как оказалось, проживающие в олимпийской деревне атлеты не имеют возможности проходить ежедневное ПЦР-тестирование из-за нехватки тестовых наборов.

Стартовавшие в пятницу летние Олимпийские игры столкнулись с кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Общее число случаев заражения COVID-19 на турнире, по сообщению оргкомитета, достигло 110. Из них сразу 19 — самый высокий пока показатель — были выявлены в день церемония открытия.

Наиболее пострадавшей командой—участницей турнира на данный момент выглядит сборная Чехии. Уже семь членов делегации сдали положительные тесты на коронавирус. Речь идет о представителях чешской сборной по пляжному волейболу Ондржее Перушиче и Маркете Слуковой-Науш, шоссейном велогонщике Михаиле Шлегеле, игроке в настольный теннис Павле Ширучеке, а также о тренере по пляжному волейболу Симоне Науше и спортивном чиновнике, чье имя не уточняется. Кроме того, коронавирус был выявлен у врача команды Властимила Ворачека. По одной из версий, именно Ворачек, ранее отказавшийся прививаться от COVID-19, во время авиаперелета из Праги в Токио мог заразить других представителей чешской сборной.

На фоне вспышки коронавируса национальный олимпийский комитет Чехии инициировал расследование, чтобы выяснить, соблюдали ли члены делегации антикоронавирусные меры перед и во время поездки в Токио.

Коронавирусный удар не обошел стороной и сборную Нидерландов, в которой выявлено по меньшей мере три случая заражения COVID-19. Голландская тхэквондистка Ресхми Огинк, для которой токийская Олимпиада должна была стать уже второй, приняла решение завершить карьеру после того, как оказалась отстранена от участия. «Я сделала все, что могла, упорно работала, чтобы попасть на Олимпиаду даже после серьезной травмы колена. И все заканчивается таким образом», — сказала Огинк Нидерландской вещательной корпорации.

Понесли потери и сборные других стран, в том числе команды США, ЮАР, Мексики, Великобритании и Германии. У России на данный момент потеря всего одна, но достаточно существенная. В Токио не будет соревноваться чемпион Европы текущего года на дистанции 400 м комплексом пловец Илья Бородин: его тест, сделанный перед вылетом, дал положительный результат. От 18-летнего спортсмена на Олимпиаде, где он должен был выступать на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, ожидали прорыва и медали.

64 фотографии 64 фотографии 64 фотографии Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея

Незадолго до начала Олимпийских игр глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант с отменой турнира, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, никогда не рассматривался. Тем не менее генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос, существует ли вероятность, что Олимпиада не состоится, не стал давать однозначный отрицательный ответ. «Количество заражений может увеличиться или уменьшиться. Так что мы обдумаем, как поступить в зависимости от развития ситуации», — заявил Муто.

Решение МОК проводить игры было встречено крайне неоднозначно. В пятницу в Токио проходили масштабные протесты, участники которых требовали отменить Игры и скандировали лозунги «Остановите Олимпиаду», «Отмените Олимпиаду, спасите жизни». Недовольство действиями оргкомитета усилилось после того, как стало известно, что часть антикоронавирусных мер не соблюдается. В частности, NHK сообщил, что в олимпийской деревне наблюдается нехватка ПЦР-тестов и далеко не все атлеты, которые обязаны сдавать тесты на COVID-19 ежедневно, имеют такую возможность.