Летние игры в Токио

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24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороИндияТайвань
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороКитайВеликобритания
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороГерманияМексика
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороИндонезияСША
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Русские просто завидуют». На Украине высмеивают российскую трансляцию открытия Олимпиады

В России зрителям не показали шествие украинских спортсменов на параде атлетов. И, похоже, задели украинцев за живое.

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Источник: AFP 2021

Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио получилась на редкость скучной, но всё равно не обошлась без скандала. Причём его виновниками стали не организаторы или спортсмены, а телевизионщики. По удивительному совпадению, по российскому телевидению вместо шествия украинских спортсменов с жёлто-голубым флагом показали… рекламу.

На Украине российские каналы, естественно, не смотрят, но очень обиделись. Впрочем, есть и те, кто откровенно насмехается над ситуацией.

Ведь в реальности украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады был, а российский — нет.

Российским зрителям флаг Украины не показали

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фотографии
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фотографии
64
фотографии
Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея

Право показа церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в России досталось Первому каналу. Прямая трансляция продолжалась почти четыре часа и, конечно, несколько раз прерывалась на рекламу. Одна из них лишила телезрителей возможности увидеть проход сборной Украины в рамках парада атлетов. Перерыв в трансляции состоялся между шествием команд Уганды и Уругвая и пришёлся аккурат на украинскую делегацию. При этом в приложении зрителям были доступны и проход сборной Украины под своим национальным флагом, и даже мнение комментаторов по этому поводу.

Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз.
Пресс-служба Первого канала

В России поддержали решение телевизионщиков

Первый канал имел полное право прерывать эфир тогда, когда считает нужным, однако паузу во время шествия украинских спортсменов трудно списать на простую случайность. В России многие болельщики посчитали решение телевизионщиков правильным и адекватным политической ситуации. Солидарны с ними и многие известные персоны.

«То, что проход делегации сборной Украины закрыли телерекламой —это даже хорошо. Считаю, что это правильный поступок. То, сколько руководители их страны выливают помоев в адрес России, — недопустимо. Первый канал поступил абсолютно правильно, радикально. Пора их уже лечить и объяснять кто, где и как. Нечего нам смотреть на сборную Украины. Надо понимать, что период сидения на голове и болтания ногами уже закончился. Настало время оплеух», — сказал в интервью «Чемпионату» бывший президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко.

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На Украине смеются над российской трансляцией

Несложно догадаться, что на Украине взгляд на ситуацию принципиально иной. Там возмущены поведением организаторов трансляции церемонии открытия на территорию России и отмечают, что украинские зрители проход команды Олимпийского комитета России увидели в прямом эфире. Кроме того, многие украинцы иронизируют над тем, что российского флага на церемонии не было вообще, а украинского — только в трансляции на Первом канале. Неприятно, но спорить трудно.

В комментариях на украинских спортивных сайтах и в соцсетях пользователи блещут остроумием и откровенно смеются над поведением русских.

  • «У нас хотя бы флаг был свой, и весь мир его видел».
  • «Сборная допингистов вообще под непонятной тряпкой маршировала».
  • «Больно надо! Во всём мире показали наших парней и девчат».
  • «Россия в своём репертуаре. Вот какую роль они отводят Украине в своих планах».
  • «Спорт вне политики», — громче всех кричали они".
  • «Да русские нам просто завидуют. У них ни флага, ни гимна, только гонор».
  • «Кто вообще смотрит это?».

Также болельщики вспоминают, что по российскому телевидению не показали момент исполнения гимна Украины перед матчем с Нидерландами на чемпионате Европы. Нам же остаётся надеяться, что Олимпиада в Токио подарит столько крутых спортивных событий, что политика сама собой отойдёт на второй план.

Алексей Адамов

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