Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!

Путь был нелегкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион… гордость и эмоции переполняли!

Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника! P. S. Все написали, что видели меня по ТВ, и даже родственники с Сардинии (родины мужа). Очень приятно! Ну, все, Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе! — написала Бобровникова.