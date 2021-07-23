Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороИндияТайвань
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороКитайВеликобритания
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороГерманияМексика
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
24.07скороИндонезияСША
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о своих впечатлениях от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

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«Церемония открытия Олимпийских игр! Все началось с замечательного общения спортсменов возле дома ROC, перед отъездом на стадион, поболтали с теннисистами, с Леночкой Весниной пофоткались!

Во время загрузки произошла ошибка.

Путь был нелегкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион… гордость и эмоции переполняли!

Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника! P. S. Все написали, что видели меня по ТВ, и даже родственники с Сардинии (родины мужа). Очень приятно! Ну, все, Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе! — написала Бобровникова.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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