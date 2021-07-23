Бобровникова: Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!
Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о своих впечатлениях от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о своих впечатлениях от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
«Церемония открытия Олимпийских игр! Все началось с замечательного общения спортсменов возле дома ROC, перед отъездом на стадион, поболтали с теннисистами, с Леночкой Весниной пофоткались!
Путь был нелегкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион… гордость и эмоции переполняли!
Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника!
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.