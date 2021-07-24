Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Стрельба. Женщины
02:30скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
02:50скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
03:00скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
03:00скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Фехтование. Женщины. 1/32 финала
03:00скороАйзанат МуртазаеваХси Кайлин Син Янь
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
03:30скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
03:30скороИндияТайвань
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
03:49скороКитайВеликобритания
Тяжелая атлетика. Женщины
04:00скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
04:00скороАвстралияКанада
Гимнастика спортивная. Мужчины
04:00скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
04:00скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
04:00скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
04:08скороГерманияМексика
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
04:15скороРоссияЯпония
Фехтование. Женщины. 1/16 финала
04:25скороАлександра ЯрескаВиолетта Колобова
Стрельба из лука. Микст. 1/8 финала
04:27скороИндонезияСША
Гребля академическая. Мужчины
04:30скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
00:22 (мск), источник: БЕЛТА

Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх в Токио сегодня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в 11 видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорусские спортсмены примут участие в двух медальных состязаниях. В мужской групповой шоссейной велогонке на 234 км среди 130 заявленных спортсменов есть и белорус Александр Рябушенко. В олимпийском тире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м выступит Мария Мартынова. Для начала дочери олимпийского чемпиона Сергея Мартынова нужно успешно преодолеть квалификационный барьер и попасть в восьмерку финалистов. Без участия белорусов олимпийские медали будут разыграны в тяжелой атлетике, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука и таэквондо.

В 1/32 финала мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов (79-й номер мирового рейтинга) сыграет с французом Жилем Симоном (102).

На боксерском турнире первым из белорусов выступит Александр Радионов (весовая категория 69 кг). На старте квалификации его соперником будет турецкий боксер Некат Экинчи.

В соревнованиях по академической гребле примут участие два экипажа: женский — Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная легкого веса), мужской — Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная).

Также начнется турнир пловцов. Один из лидеров сезона на стометровке брассом Илья Шиманович выступит в квалификации на этой дистанции. Анастасия Шкурдай проплывет стометровку баттерфляем.

Сегодня пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу 3×3, водному поло, волейболу, гандболу, конному спорту, софтболу, фехтованию, футболу и хоккею на траве.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Дочь Сильвестра Сталлоне очаровала Instagram своим привлекательным и милым
Главные темы
Первый день ОИ: упавшая в обморок россиянка и стычки с полицией
Вместо болельщиков болеют спортсмены
На Украине высмеяли российскую трансляцию открытия Олимпиады
Великая арена в Токио: здесь играли Beatles и бился Мохаммед Али
Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио
В духе времени. Состоялась самая странная церемония открытия Олимпийских игр
ROC из России, дроны и пиктограммы, огонь от Осаки: главные моменты открытия Олимпиады
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь Игр-2020 в Токио
Обращение президента МОК Томаса Баха на церемонии открытия Олимпиады в Токио
В Токио официально открыли Олимпийские игры
Швейцарский барьерист дисквалифицирован с Олимпиады за допинг
Олимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио
Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Огонь в чаше Национального стадиона в Токио: Олимпиада-2020 открыта!
Знаменосец сборной России Михайлов оценил атмосферу на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Олег Матыцин: Россия может претендовать на Олимпиаду-2036
Софья Великая: Я рада, что у меня в жизни был такой момент, когда мне доверили нести флаг нашей страны
Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио
Открытие Олимпиады в Токио: прямая текстовая онлайн-трансляция
Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Токио
ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Россия сразится с Украиной в первом матче в женских командных соревнованиях лучниц на ОИ
Организаторы Олимпийских игр позорно вернули Крым Украине. Неужели испугались угроз?
Мечтала писать музыку, а теперь выступает на Олимпиаде в Токио. История капитана российской женской сборной по боксу по имени Счастье
«Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?
В Одноклассниках появилась лента новостей и рамки на фото от ОКР к старту Игр в Токио
Никита Цмыг и Анна Марусова будут знаменосцами белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио
Дмитрия Губерниева возмутило поведение олимпийцев, которые отказывают в интервью в Токио
Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
3Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
В МОК объяснили, почему Крым был российским на сайте ОИ в Токио, а потом стал украинским
На Играх в Токио обновлен 1-й олимпийский рекорд в стрельбе из лука, лучшая из россиянок — 8-я в квалификации
Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России
Крым перешёл от России к Украине на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото
Первые ужасы Олимпиады в Токио: российская лучница упала и потеряла сознание. Видео
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Вперед, Россия! Банзай, Токио!
«Не нравится — езжайте домой». Кафельников пристыдил российских спортсменов, недовольных правилами жизни на ОИ
Космонавты с борта МКС поддержали олимпийскую сборную России
Уже не отменят. Олимпийские игры в Токио выжили в условиях пандемии
Потери на старте. Коронавирус продолжает корректировать составы олимпийских сборных
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь