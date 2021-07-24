Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио

Белорусские спортсмены примут участие в двух медальных состязаниях. В мужской групповой шоссейной велогонке на 234 км среди 130 заявленных спортсменов есть и белорус Александр Рябушенко. В олимпийском тире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м выступит Мария Мартынова. Для начала дочери олимпийского чемпиона Сергея Мартынова нужно успешно преодолеть квалификационный барьер и попасть в восьмерку финалистов. Без участия белорусов олимпийские медали будут разыграны в тяжелой атлетике, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука и таэквондо.