Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в предварительном заезде двоек распашных на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в предварительном заезде двоек распашных на Олимпийских играх в Токио.
Их время — 7.23,39.
Таким образом, они вышли в полуфинал соревнований по академической гребле.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка распашная
Предварительные заезды
Заезд 2
1. Австралия — 7.21,75.
2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 7.23,39.
3. Великобритания — 7.23,98.
4. Китай — 7.45,55.