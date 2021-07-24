Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле

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Курочкина и Питиримова в субботу стали первыми в утешительном заезде, показав время 7 минут 13,77 секунды.

Также, в полуфинал соревнований парных двоек распашных без рулевого на турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Токио пробились россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Степанова и Орябинская в субботнем квалификационном заезде стали вторыми, показав время 7 минут 23,39 секунды.

Победу в заезде одержали австралийки Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр (7.21,75).



Полуфинальные заезды в этой дисциплине запланированы на вторник.