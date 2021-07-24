Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле

Курочкина и Питиримова в субботу стали первыми в утешительном заезде, показав время 7 минут 13,77 секунды.
Также, в полуфинал соревнований парных двоек распашных без рулевого на турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Токио пробились россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская.
Степанова и Орябинская в субботнем квалификационном заезде стали вторыми, показав время 7 минут 23,39 секунды.
Победу в заезде одержали австралийки Джессика Моррисон и Аннабель Макинтайр (7.21,75).
Полуфинальные заезды в этой дисциплине запланированы на вторник.