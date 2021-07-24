Женская сборная России по баскетболу 3×3 победила японок на Олимпиаде
ТОКИО, 24 июл — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла команду Японии в стартовом матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 24 июл — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу 3×3 обыграла команду Японии в стартовом матче кругового турнира на Олимпийских играх в Токио.
Встреча завершилась со счетом 21:18. В составе российской команды на Играх-2020 выступают Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина и Юлия Козик.
В составе россиянок в матче с японками самой результативной стала Ольга Фролкина (7 очков). Логунова и Козик набрали 6 и 5 очков соответственно, в активе Евгении Фролкиной 3 очка.
Позднее в субботу россиянки встретятся с китаянками.