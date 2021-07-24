Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка набрала 251,1 балла. Первое место с олимпийским рекордом заняла китаянка Цянь Ян (251,8), третьей стала швейцарка Нина Кристен (230,6). Другая россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

Галашиной 24 года. Она является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. В 2019 году российская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира, в том же году она стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады после первого вида программы. Всего на Играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.