Казахстанцы на Олимпиаде: за кем из наших следим сегодня

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1
2Россия
1
3Швейцария
1
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороАлександр БубликДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороТаро ДаниэльЛоренцо Сонего
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороНиколоз БасилашвилиРоберто Карбальес Баэна
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороЯн-Леннард ШтруффТиагу Монтейру
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороКамиль МайхшакМиомир Кецманович
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороЖереми ШардиТомас Барриос
Теннис. Мужчины. 1-й круг
06:30скороСумит НагалДенис Истомин
Теннис. Женщины. 1-й круг
06:30скороМария СаккариАнетт Контавейт
Теннис. Женщины. 1-й круг
06:30скороМайар ШерифРебекка Петерсон
Теннис. Женщины. 1-й круг
06:30скороПаула БадосаКристина Младенович
Теннис. Женщины. 1-й круг
06:30скороЧань Хаочин / Чань ЛатишаМоника Никулеску / Ралука Олару
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
07:00скороКим Аструп/Андрес РассмусенВладимир Иванов/Иван Созонов
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороЗарина ДиязБарбора Крейчикова
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороБелинда БенчичДжессика Пегула
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороАслан КарацевТомми Пол
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороКарен Хачанов/Андрей РублевРаджив Рам/Франсис Тиафо
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороФабио ФоньиниЮити Сугита
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороУго УмберПабло Андухар
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороЕгор ГерасимовЖиль Симон
Тяжелая атлетика. Женщины
08:00скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
06:20 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстанцы на Олимпиаде: за кем из наших следим сегодня

Семь видов спорта.

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Источник: AFP 2021

Игры в Токио вовсю кипят: желающие пристально следить за нашими спортсменами поставили будильники уже на восемь утра.

Рассказываем, кому предстоит выступить сегодня. Время указано по Нур-Султану.

Олимпиаду показывают Qazsport, Qazaqstan и «Хабар».

Велошоссе, групповая гонка, мужчины.

8:00

За кем следим: Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Вадим Пронский.

Теннис, одиночки, мужчины.

8:00

За кем следим: Александр Бублик (центральный корт, 2-й запуск).

Теннис, одиночки, женщины.

8:00

За кем следим: Зарина Дияс (центральный корт, 3-й запуск), Елена Рыбакина (2-й корт, 2-й запуск).

Дзюдо, до 48 кг, женщины.

08:00

За кем следим: Галбадрах Отгонцецэг (1-й мат, 9-й выход).

Дзюдо, до 60 кг, мужчины.

09:00

За кем следим: Елдос Сметов (2-й мат, 14-й выход).

Бокс, до 57 кг, мужчины.

09:18

За кем следим: Серик Темиржанов (6-й выход).

Теннис, одиночки, мужчины, пары.

9:30

За кем следим: Александр Бублик и Андрей Голубев (8-й корт, 4-й запуск).

Спортивная гимнастика, мужская квалификация.

11:30

За кем следим: Милад Карими.

Плавание, мужчины, 100 метров брассом.

17:35

За кем следим: Дмитрий Баландин (5-й заплыв).

Настольный теннис, женщины.

18:00

За кем следим: Анастасия Лаврова (3-я сессия, 19-й матч).

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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