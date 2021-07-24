Казахстанцы на Олимпиаде: за кем из наших следим сегодня
Семь видов спорта.
Семь видов спорта.
Игры в Токио вовсю кипят: желающие пристально следить за нашими спортсменами поставили будильники уже на восемь утра.
Рассказываем, кому предстоит выступить сегодня. Время указано по
Олимпиаду показывают Qazsport, Qazaqstan и «Хабар».
Велошоссе, групповая гонка, мужчины.
8:00
За кем следим: Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Вадим Пронский.
Теннис, одиночки, мужчины.
8:00
За кем следим: Александр Бублик (центральный корт, 2-й запуск).
Теннис, одиночки, женщины.
8:00
За кем следим: Зарина Дияс (центральный корт, 3-й запуск), Елена Рыбакина (2-й корт, 2-й запуск).
Дзюдо, до 48 кг, женщины.
08:00
За кем следим: Галбадрах Отгонцецэг (1-й мат, 9-й выход).
Дзюдо, до 60 кг, мужчины.
09:00
За кем следим: Елдос Сметов (2-й мат, 14-й выход).
Бокс, до 57 кг, мужчины.
09:18
За кем следим: Серик Темиржанов (6-й выход).
Теннис, одиночки, мужчины, пары.
9:30
За кем следим: Александр Бублик и Андрей Голубев (8-й корт, 4-й запуск).
Спортивная гимнастика, мужская квалификация.
11:30
За кем следим: Милад Карими.
Плавание, мужчины, 100 метров брассом.
17:35
За кем следим: Дмитрий Баландин (5-й заплыв).
Настольный теннис, женщины.
18:00
За кем следим: Анастасия Лаврова (3-я сессия, 19-й матч).