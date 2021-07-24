Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу на старте олимпийского турнира в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла во второй круг.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла во второй круг.
На старте соревнований она разгромила итальянку Сару Эррани со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12
За выход в третий раунд Павлюченкова поспорит с победительницей поединка
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.