Расписание Олимпиады могут скорректировать из-за надвигающегося шторма

Тайфун «Ин-фа» бушует на юге Японии со вторника. В южной японской префектуре Окинава от последствий тайфуна пострадали пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 м/с, а скорость порывов достигает 55 м/с.

«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», — сказал Маса, отвечая на вопрос о том, что планирует делать оргкомитет, если тропический шторм затронет объекты, на которых проходят Олимпийские игры.