Расписание Олимпиады могут скорректировать из-за надвигающегося шторма
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Расписание Олимпийских игр в Токио может быть скорректировано
ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Расписание Олимпийских игр в Токио может быть скорректировано
Тайфун «Ин-фа» бушует на юге Японии со вторника. В южной японской префектуре Окинава от последствий тайфуна пострадали пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 м/с, а скорость порывов достигает 55 м/с.
«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», — сказал Маса, отвечая на вопрос о том, что планирует делать оргкомитет, если тропический шторм затронет объекты, на которых проходят Олимпийские игры.
Ранее оргкомитет Игр сообщил, что квалификационные соревнования по академической гребле перенесены
Соревнования по академической гребле проходят на гребном канале, который располагается в Токийском заливе. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.