Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото на ОИ в стрельбе
Российский стрелок из пневматической винтовки Анастасия Галашина поделилась мнением после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Российский стрелок из пневматической винтовки Анастасия Галашина поделилась мнением после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Россиянка уступила представительнице Китая Цянь Ян лишь 0,7 балла.
«Смешанные ощущения были. Одновременно радость и горечь, но сейчас я рада. Это ошибка позволит мне
Также Галашина ответила на вопрос, отвлекала ли ее информация о жестких ограничениях в Токио.
«Об этом вообще лучше не думать. Это не зависит от меня и спортсменов. Как будет, так и будет. Соревнования состоялись, и это здорово. Просто нужно работать», — добавила спортсменка.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.