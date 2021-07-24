Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото на ОИ в стрельбе

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
2
2Индия
1
2Россия
1
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуй
Чану Мирабай
Винди Айса
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
07:00скороКим Аструп/Андрес РассмусенВладимир Иванов/Иван Созонов
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороБелинда БенчичДжессика Пегула
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороКарен Хачанов/Андрей РублевРаджив Рам/Франсис Тиафо
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороФабио ФоньиниЮити Сугита
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороУго УмберПабло Андухар
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороЕгор ГерасимовЖиль Симон
Водное поло. Женщины. Группа B
08:00скороЯпонияСША
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороАндрес Мольтени / Орасио СебальосДжейми Маррей / Нил Скупски
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороАлизе Корне / Фиона ФерроЭлина Свитолина / Даяна Ястремская
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороСюй Ифань / Ян ЧжаосюаньАлександра Крунич / Нина Стоянович
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороГарбинье Мугуруса / Карла Суарес НаварроЭлисе Мертенс / Элисон Ван Уйтванк
Гандбол. Мужчины. Группа B
08:15скороШвецияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа B
08:20скороРоссияАргентина
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороСШАМексика
Баскетбол 3x3. Мужчины. Группа A
09:25скороСербияНидерланды
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороНовак ДжоковичХьюго Деллиен
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороПабло Карреньо БустаТеннис Сандгрен
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаАнна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:30скороКики БертенсМаркета Вондроушова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороМарин ЧиличЖоау Менезес
09:25 (мск), источник: Газета.Ру

Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото на ОИ в стрельбе

Российский стрелок из пневматической винтовки Анастасия Галашина поделилась мнением после завоевания серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка уступила представительнице Китая Цянь Ян лишь 0,7 балла.

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«Смешанные ощущения были. Одновременно радость и горечь, но сейчас я рада. Это ошибка позволит мне чему-то научиться. Это урок на будущее. Немножко разволновалась, передержала выстрел со временем, мысли не те, концентрацию потеряла — все легко и просто. Много соревнований, где неопытные спортсмены вдруг вылезают. Это все в голове. Считаю ли я серебро сенсацией? Я не хочу так говорить. Это просто большой шаг для меня. Я здорово вышла вперед. Все нормально», — приводит слова Галашиной Sport24.

Также Галашина ответила на вопрос, отвлекала ли ее информация о жестких ограничениях в Токио.

«Об этом вообще лучше не думать. Это не зависит от меня и спортсменов. Как будет, так и будет. Соревнования состоялись, и это здорово. Просто нужно работать», — добавила спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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