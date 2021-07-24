Галашина объяснила, почему не смогла завоевать золото на ОИ в стрельбе

«Смешанные ощущения были. Одновременно радость и горечь, но сейчас я рада. Это ошибка позволит мне чему-то научиться. Это урок на будущее. Немножко разволновалась, передержала выстрел со временем, мысли не те, концентрацию потеряла — все легко и просто. Много соревнований, где неопытные спортсмены вдруг вылезают. Это все в голове. Считаю ли я серебро сенсацией? Я не хочу так говорить. Это просто большой шаг для меня. Я здорово вышла вперед. Все нормально», — приводит слова Галашиной Sport24.